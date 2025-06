In Altenmünster wird der letzte Bezirksligist gesucht

Packende und vor allem spannende Relegationsspiele haben die Fußball-Anhänger aus der Region in den vergangenen Tagen gesehen. So unter anderem auch am Sonntag das Duell zwischen dem SV Scheppach und dem TSV Oettingen in Lutzingen. Vor 600 Zuschauern gewann der Vertreter der Kreisliga West, der SV Scheppach, mit 1:0 und schickte somit den TSV Oettingen, der in der Kreisliga Nord Platz elf belegt hatte, in die Kreisklasse.

Nicht gegen den Abstieg, sondern um den letzten freien Platz in der Bezirksliga, geht es am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr in Altenmünster. Dabei stehen sich der Vizemeister der Kreisliga Augsburg, die SpVgg Langerringen, und der FSV Reimlingen gegenüber. Während Langerringen in der zweiten Runde ein Freilos hatte, qualifizierte sich der Vizemeister aus der Kreisliga Nord in Ettenbeuren mit einem 4:3 (0:0)-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den SV Oberegg für das Finale in Altenmünster.

Zuvor gewann Reimlingen in Wertingen gegen die TSG Thannhausen mit 2:1 und könnte nun mit einem Aufstieg dafür sorgen, dass der SV Donaumünster (Vizemeister Kreisklasse Nord 2) und der SV Waldstetten (Vizemeister Kreisklasse West 1) ohne ein weiteres Relegationsspiel nächste Saison in der Kreisliga spielen dürfen. Verliert Reimlingen, müssen sich beide Teams in einem direkten Duell am kommenden Wochenende um den letzten Kreisliga-Platz für die Saison 2025/26 streiten.