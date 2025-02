Aus Berlin zum Spiel der SSV Dillingen

Fußball-Kreisligist SSV Dillingen ist am Mittwochabend in die Frühjahrsrundenvorbereitung gestartet und darf im ersten Test am morgigen Sonntag (14 Uhr, Donaustadion ) bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen Gast aus der Regionalliga Bayern empfangen. Nachdem man im vergangenen Juni dem FC Bayern München II mit 0:16 unterlag, gibt sich diesmal Viertligist TSV Schwaben Augsburg auf dem Nebenspielfeld die sportliche Ehre.

Dillingens Spielertrainer Michael Hildmann hat aktuell mit der auch in seinem Kader grassierenden Erkältungswelle zu kämpfen. Neu im Team sind die Rückkehrer Lars Jaud (SV BW Berolina) und Benedikt Huber (BC Schretzheim), der zum letzten Mal 2017 für die SSV auflief. Torjäger Jaud wird weiterhin in Berlin wohnen, dort auch trainieren und nur zu den Punktspielen anreisen. Er nimmt jedoch den immensen Aufwand auf sich, um seinem Stamm- und Herzensverein im Kampf um den Klassenerhalt beizustehen.

In Dillingen aussortiert

Noch keinen neuen Verein haben die im Herbst aussortierten Fisnik Lloqanaj, Felix-Adrian Körber und Bartosz Stachelski gefunden. Nachdem das Transferfenster inzwischen geschlossen ist, können sie das sofortige Pflichtspielrecht vor dem 1. Juli 2025 nur noch nach sechsmonatiger Inaktivität erhalten.

Weil Schwaben Augsburg gegen die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands verstoßen hatte, wurden dem Aufsteiger vom Sportgericht Bayern im Dezember neun Punkte am Grünen Tisch abgezogen, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Dass die eingelegte Berufung seitens des Verbandssportgerichts immer noch nicht entschieden wurde, sorgt zwei Wochen vor dem Restart der bayerischen „Beletage“ nicht nur in dieser, sondern im gesamten BFV-Bereich für Stirnrunzeln.

Personell hat es bei Schwaben, das am Samstag ein weiteres Vorbereitungsspiel beim Bayernligisten Landsberg bestreitet, während der Winterpause drei Veränderungen gegeben: Laurin Bischofberger und Schlussmann Patrick Sander (beide Ziel unbekannt) gehören nicht mehr zum Kader. Mark Radoki ist von seinem USA-Aufenthalt zurück und steht dem Team von Spielertrainer und Ex-Profi Matthias Ostrzolek zur Verfügung.

Die Dillinger Vorbereitung

Weitere Vorbereitungsspiele bestreitet die SSV Dillingen gegen den SV Mering (Kreisliga Augsburg/16. Februar, 14 Uhr), den SV Grün-Weiß Baiershofen (Kreisklasse West 2/23. Februar, 14 Uhr), die SSV Höchstädt (Kreisliga Nord/2. März, 14 Uhr) und die SSV Peterswörth (A-Klasse West 2/16. März, 15 Uhr), allesamt zuhause. Unterbrochen wird die Vorbereitungsphase vom Nachholspiel gegen den FC Gundelfingen II am 8. März (15 Uhr). (ssv)