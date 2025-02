Das Dillinger Punktekonto aufgestockt

Zwei bayerische Vereine waren am Wochenende die Heimspiel-Gäste des TV Dillingen in der Badminton-Regionalliga Südost. Als Tabellendritter gingen die Donaustädter favorisiert in beide Partien – und wurden dieser Rolle gegen Schlusslicht Post SV Landshut (7:1) und den TSV Neubiberg/Ottobrunn (6:2) auch gerecht. Zwar waren und verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle hinzunehmen, dank eines breit aufgestellten Kaders setzten sich die Gastgeber aber deutlich durch.

Das Duell gegen Landshut startete mit zwei klaren Siegen in den Herrendoppeln durch Florian Waffler/Tobias Güttinger und Robin Fiedler/Moritz Herkner. Im Damendoppel trat Neuzugang Tania Jötten mit Johanna Reinhardt an. Nach zwei vergebenen Matchbällen samt Satzverlust im zweiten Durchgang schwanden im Entscheidungssatz die Kräfte, das Spiel ging verloren. Dillingen gewann alle weiteren Partien. Tobias Güttinger, Robin Fiedler, Moritz Herkner sowie das Mixed Tania Jötten/Florian Waffler sorgten für einen souveränen 7:1-Endstand.

Dillinger Formation leicht verändert

In leicht veränderter Aufstellung ging das TVD-Team gegen Neubiberg-Ottobrunn ans Netz. Natalie Paul spielte anstelle von Tania Jötten und Steffen Kleinle für Moritz Herkner. Beide Herrendoppel – Tobias Güttinger/Florian Waffler und Robin Fiedler/Steffen Kleinle – schlugen ein hohes Tempo an und sicherten wieder die ersten Punkte. Durch die Niederlage im Damendoppel (Johanna Reinhardt/Natalie Paul) war die Partie wieder offen. Dillingen wusste um die Stärke der Gäste in den nun folgenden Einzeln. Hier zeigten Tobias Güttinger im ersten Herreneinzel sowie Robin Fiedler im zweiten jedoch keine Nerven und siegten jeweils in zwei Sätzen gewinnen.

Auch Natalie Paul überzeugte im Dameneinzel durch druckvolles, sicheres Spiel. Das knappste und einzige Dreisatzspiel des Tages lieferte sich Steffen Kleinle im dritten Herreneinzel. Trotz überzeugender Leistung lag im Entscheidungssatz das glücklichere Ende beim Neubiberger. Das Mixed Johanna Reinhardt/Florian Waffler siegte zum 6:2-Endstand.

Schwere nächste Gegner für den TV Dillingen

Mit den vier Punkten schob sich Dillingen noch weiter vor und rangiert nun komfortabel auf dem zweiten Platz. Bereits am ersten März-Wochenende stehen zwei weitere Heimspiele gegen die beiden starken Teams aus Baden-Württemberg auf dem Programm: Spitzenreiter BSV Eggenstein-Leopoldshafen, dem der Titel wohl nicht mehr zu nehmen ist, sowie Dritten Schorndorf II.