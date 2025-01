Eine Verletzung trübt die Dillinger Bilanz

Der Regionalliga-Rückrundenauftakt ist den Badminton-Cracks des TV Dillingen nur zum Teil geglückt. Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 7:1 Sieg beim bislang stark aufspielende Gastgeber Niederwürschnitz festigte das Team um Mannschaftsführer Florian Berchtenbreiter zunächst den dritten Tabellenplatz, nur knapp hinter den Teams der Bundesligaabsteiger aus Schorndorf und Eggenstein. Das Team blieb von der langen Anreise nach Sachsen unbeeindruckt und dominierte die Spiele zu großen Teilen. Tags darauf rechnete man sich bei der jungen Mannschaft des ESV Flügelrad Nürnberg durchaus Chancen aus. In identischer Aufstellung setzte es dann aber eine vermeidbare 2:6-Niederlage. Hauptgrund dafür war eine Schulterverletzung von Berchtenbreiter.

In Niederwürschnitz gelang dem TVD ein Traumstart: 3:0 führten die Gäste nach den Doppeln – was die Richtung des Duells bereits zu Beginn vorgab. Das erste Doppel spielte Florian Berchtenbreiter mit Robin Fieder, der nach einjährigem Aufenthalt in Südafrika sein Saisondebüt gab. Mit dem klaren Matchplan, Florian Berchtenbreiter mit seinem druckvollen und variantenreichen Spiel ins Hinterfeld zu bringen, konnten die Dillinger das Duell in zwei engen Sätzen für sich entscheiden. Dank seiner besten Saisonleistung zog das Damendoppel Annika Oliwa/Johanna Reinhardt gegen eine der wohl stärksten Paarungen der Liga (Annika Hofman/Anja Hüber) in zwei Sätzen nach.

Spannung kam kurz im zweiten Herrendoppel auf, als die Dillinger Tobias Schiegg/Moritz Herkner eine deutliche Führung im ersten Satz noch aus der Hand gaben und in diesem 20:22 verloren. Der anschließend wiedergewonnenen Schlagsicherheit sowie den präzisen Smashes der Donaustädter hatten die Sachsen im zweiten und dritten Satz jedoch kaum noch etwas entgegenzusetzen.

Starke Dillinger Einzel

Von der in der laufenden Saison öfter aufkommenden Schwäche in den Herreneinzeln war an diesem Tag nichts zu sehen. Sowohl Robin Fiedler im ersten Herreneinzel als auch Moritz Herkner und Tobi Schiegg im zweiten und dritten machten mit ihren Gegnern jeweils kurzen Prozess. Nach der Niederlage von Johanna Reinhardt im Dameneinzel und e dem souveränen Erfolg im Mixed durch Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa festigte das Dillinger Team mit dem 7:1-Endstand seinen dritten Tabellenplatz.

Der ging auch durch die folgende 2:6-Niederlage in Nürnberg nicht verloren. Gegen das junge Team der Gastgeber hatte sich der TVD durchaus Erfolgschancen ausgerechnet. Das erste Doppel von Florian Berchtenbreiter/Robin Fiedler stand auf Messers Schneide. Beim Stand von 3:4 im dritten Satz verletzte sich jedoch Berchtenbreiter bei einem Angriffsschlag an der Schulter. Er wollte kämpfen und probierte es noch einen weiteren Punkt, musste dann jedoch zum Leidwesen der Dillinger aufgeben.

Somit ging auch das Mixed von Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa kampflos an die Franken. Das Damendoppel Oliwa/Reinhardt sowie Tobias Schiegg im dritten Herreneinzel knüpften an die starken Leistungen vom Vortag an. Letztlich stellte aber die Verletzung von Florian Berchtenbreiter ein zu großes Handicap für die Dillinger dar. In drei Wochen geht es für den TV Dillingen daheim gegen Schlusslicht Landshut und den Tabellenfünften TSV Neubiberg/Ottobrunn weiter. (rofi)