Erste Runde des Fußball-Sparkassencups: Bezirksligisten bleiben ohne Gegentor

Die Favoriten aus der Bezirksliga ließen in der ersten Runde um den Fußball-Sparkassencup im Landkreis Dillingen nichts anbrennen und gewannen ihre Spiele ohne Gegentor. Den höchsten Sieg landete dabei Titelverteidiger FC Gundelfingen II mit einem 7:0 beim VfL Zusamaltheim.

SpVgg Bachtal – TSV Wertingen 0:4 (0:3) Der TSV Wertingen wird seiner Favoritenrolle gerecht. In Landshausen gewannen die Zusamstädter ungefährdet mit 4:0. In der 13. Minute klingelte es das erste Mal im Bachtaler Gehäuse. Ivan Rasic spielte Doppelpass mit Maximilian Beham . Der Kroate legte quer für David Spizert, und der vollendete den schön gespielten Angriff zum 0:1. Nur sechs Minuten später erhöhte Wertingen auf 2:0 durch Marcel Mayr , welcher den Ball sehenswert in den rechten Winkel schoss. Kurz vor der Pause machten es die Gäste deutlich. Einem Bachtaler Verteidiger geschah ein Missgeschick; er verlor den Ball an Marcel Mayr , und dieser ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, zum 0:3 und seinem zweiten Treffer einzuschießen. Die zweite Halbzeit war nur wenige Minuten gespielt, da legte der TSV ein weiteres Tor nach. Nach einer Flanke von Marco Schiermoch spitzelte Spizert – ebenfalls mit seinem zweiten Treffer – den Ball zum 0:4-Endstand über die Linie. (THMI)

Ergebnisse der ersten Runde des Fußball-Sparkassencups in Dillingen

SB Bächingen/ Medlingen – SSV Glött 0:3 (0:1). Auf dem Sportgelände in Medlingen tat sich der Gast lange Zeit schwer, ehe Max Krist mit dem Halbzeitpfiff zur Führung für den Bezirksligisten einköpfen konnte. Im zweiten Abschnitt wurde das Niveau einer insgesamt sehr zerfahrenen Partie etwas besser. Erst ein Eigentor in der 60. Spielminute zog den Gastgebern den Zahn. Philipp Strehle ließ in der 82. Spielminute nach zunächst mehreren ausgelassenen Torchancen doch noch das 3:0 für seine Farben folgen. Bis zum Bezirksliga-Auftaktspiel gegen den SV Holzkirchen am 22. Juli müssen die SSV-Kicker noch deutlich zulegen und an sich arbeiten. Das Ganze ohne ihren letztjährigen Torjäger Felix Kastner . Der Offensivakteur, erst im vergangenen Jahr nach Glött gekommen, wechselt überraschend zurück in die A-Klasse zu seinem Heimatverein TV Gundelfingen . Eigentlich fest eingeplant und in der vergangenen Meistersaison als Stammspieler ein gesetzter Fixpunkt im Team der Lilien, zog der Akteur kurz vor Ende der Wechselfrist seine längst gegebene Zusage zurück. (RÖB)

FC Unterbechingen – Türk Gücü Lauingen 1:6 (0:1). Spielerisch klar überlegen präsentierte sich Kreisligist Türk Gücü Lauingen in Unterbechingen . In der ersten Halbzeit gelang den Gästen durch Nuh Arslan allerdings nur ein Treffer (25.). Nach dem Wechsel hatte Türk Gücü seine Visiere besser eingestellt. Nuh Arslan (53.), Kaan Ellici (74.), zweimal Yigitcan Yüce (75./79.) und Ozan Safak (81.) schraubten das Ergebnis auf 0:6, ehe dem heimischen A-Klassisten durch Valentin Förg fünf Minuten vor Schluss der Ehrentreffer gelang. (her).

SC Mörslingen – SG Mödingen / Finningen 3:2 (2:2). Spielertrainer Torsten Kitzinger avancierte zum Matchwinner für die Gastgeber. In der 67. Minute erzielte der 45-Jährige den Siegtreffer für seinen SCM. Entscheidenden Anteil am Erfolg des Hausherren hatte auch Nico Röhrle , der mit seinen frühen Toren Mörslingen mit 2:0 in Führung schoss (5./10.). Die Gäste aus der A-Klasse West II zeigten aber eine gute Reaktion und glichen durch Tim Löhnert (27.) und einem Eigentor ( Andre Mayr /29.) zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. (her).

Fußball-Sparkassencup in Dillingen geht am 6. und 7. Juli weiter

VfL Zusamaltheim – FC Gundelfingen U 23 0:7 (0:1). Eine Halbzeit lang wehrten sich die Gastgeber erfolgreich gegen den Titelverteidiger. Quasi mit dem Pausenpfiff schoss Laurin Völlmerk die Gäste in Führung (45.). Kaum auf dem Platz zurück, schlug es erneut im Zusamaltheimer Kasten ein: Dennis Mikolin markierte für den FCG das 0:2 (46.). Der gleiche Spieler legte vier Minuten später einen weiteren Treffer nach, sodass die Gegenwehr des A-Klassisten ziemlich gebrochen war. Ein Doppelpack gelang auch Bernhard Rembold mit seinen Toren zum 0:4 (60.) und 0:5 (61.). Da wollte sich der als Feldspieler eingewechselte etatmäßige Stammtorwart Fabian Karg nicht lumpen lassen und traf danach ebenfalls doppelt zum 0:7-Endstand für die Grün-Weißen in der 70. und 76. Minute (her)

Fortgesetzt wird der Sparkassencup am Donnerstag und Freitag, 6./7. Juli, mit den Paarungen der zweiten Runde. In einem vorgezogenen Spiel standen sich am Wochenende bereits der TSV Haunsheim und der TV Gundelfingen gegenüber. Die Spiele im Überblick: