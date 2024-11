Große Erleichterung beim TV Dillingen

Im Keller-Derby der Verbandsliga Südwest gegen Gast Post SV Augsburg konnten die Tischtennis-Herren des TV Dillingen endlich ihren ersten Saisonsieg feiern – nach sechs Niederlagen in Folge gab es ein knappes 6:4. Beide Teams haben jetzt 2:12 Punkte, die Dillinger aber wieder Anschluss gefunden.

Dillingen führt schon 5:2

Überraschend verlor das Doppel Mike Behringer/Matthias Jörg, während Benedikt Hirner/Manuel Pulci die Oberhand behielten. Behringer deutlich und Hirner, wenn auch knapp in fünf Sätzen, brachten den TVD zu Beginn der Einzel in Führung. Jörg verspielte im Anschluss eine 2:1-Satzführung und unterlag. Pulci und erneut Behringer stellten auf 5:2.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf. Hirner verlor nun in fünf Sätzen und Jörg musste sich klar beugen. Es kam zum Showdown, den Pulci bestritt. Nach verlorenem ersten Satz gewann er den zweiten Satz klar mit 11:1. Der nächste Satz ging dann wieder an den Fuggerstädter. Nervenstärke zeigte Pulci in Durchgang vier: 14:12. Im entscheidenden fünften Satz brachte der Dillinger seine Führung mit 11:7 zum Gesamt-6:4 ins Ziel.