"Mit dem Rad zur Arbeit" geht wieder los

Jetzt heißt es wieder „Mit dem Rad zur Arbeit“. Das steigert nicht nur die Fitness und schont den Geldbeutel - es winken auch Gewinne.

Statt Sprit an der Zapfsäule, lieber Gesundheit tanken. Wie das geht, zeigen Jahr für Jahr die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Die Gesundheitsaktion läuft ab jetzt bis zum 31. August. Für die gemeinsame Gesundheitsinitiative von AOK und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) kann man sich online unter mit-dem-rad-zur-arbeit.de anmelden. „Wer sich auf dem Weg zur Arbeitsstelle auf sein Fahrrad setzt, fährt gesund und günstig“, sagt Hermann Hillenbrand von der AOK in Günzburg in einer Pressemitteilung.

So steigert man ruckzuck die eigene Fitness

Um die eigene Fitness zu steigern, genüge bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag. Am besten sei es, die Bewegung in den Alltag einzubauen. Dazu eigne sich das Radeln zur Arbeit besonders gut. Und letztlich spare das Radeln als günstige Alternative zum Autofahren auch Spritkosten.

Ziel der Radlaktion ist, in der Zeit von Mai bis Ende August mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Homeoffice aus zu radeln. „Corona beeinflusst in diesem Jahr erneut unsere Aktion: Wir führen die Spielregeln aus den beiden vergangenen Saisons daher fort, sodass auch Arbeitnehmern im Homeoffice die Teilnahme möglich ist“, erklärt Hillenbrand.

Auch vom Homeoffice aus kann man teilnehmen

Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann die geradelten Kilometer rund um sein Homeoffice in den Online-Radkalender eintragen. „Pendler können sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet wird“, erklärt Hillenbrand. Mehr als 65.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen, aus den Landkreisen Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm nahmen 1598 Berufstätige teil.

Bis zum 19. September können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen. Über das Online-Portal sind jederzeit die persönlichen Leistungen für jeden Teilnehmer datengeschützt abrufbar: Wie viele Kilometer bin ich an wie vielen Tagen bisher geradelt und wie viele Kalorien habe ich dadurch verbraucht.

„Über zehn Millionen Kilometer sind die bayerischen Teilnehmer im vergangenen Jahr zur Arbeit geradelt und haben dabei rund 250.000.000 Kalorien verbrannt“, so Hillenbrand. Das Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Vorhersagen für das Radlwetter vor Ort. Die Radler können die voraussichtlichen Temperaturen für morgens, mittags und abends ablesen. Die zu erwartenden Windverhältnisse und der Grad der Bewölkung ergänzen die Wetterinformationen.

Daher stammen die Gewinne für die Aktion

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter mit-dem-rad-zur-arbeit.de pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne von Aktionspartnern, die alljährlich unter den erfolgreichen Radlerinnen und Radlern verlost werden. Zu den Preisen gehören E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert. Der DGB Bayern und die Vbw-Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. (pm)