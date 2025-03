Starke Leistung des TV Dillingen nicht belohnt

Die personelle Pechsträhne begleitet den Badminton-Regionallisten TV Dillingen weiterhin. Mit nur zwei Stammspielern bei den Herren (Tobias Güttinger und Robin Fiedler) und einer Stammspielerin der Damen (Annika Oliwa) unterlagen die TVDler am Wochenende in eigener Halle dem Tabellenführer BSV Eggenstein-Leopoldshafen knapp mit 3:5 und dem neuen Tabellenzweiten SG Schorndorf II 2:6. Unterstützt wurden die Dillinger, die sich für eine insgesamt starke Leistung nicht mit Punkten belohnen konnten, von Elias Kleinle, Thomas Roller, Lilli Cramer und Tamara Greber.

Knappe 3:5-Niederlage des TV Dillingen

Mit niedriger Erwartungshaltung ging der TVD am Samstag gegen den Tabellenführer an Netz, doch auf einmal war mehr möglich, als erhofft: Das neu formierte erste Herrendoppel Tobias Güttinger/Robin Fiedler schlug nach einer tollen Vorstellung seine starken Gegner aus Eggenstein-Leopoldshafen in zwei Sätzen. Das Damendoppel Annika Oliwa/Lilli Cramer zog hingegen im Damendoppel den Kürzeren. Auch Elias Kleinle/Thomas Roller blieben im zweiten Herrendoppel chancenlos. Dann wurde es in den Einzel-Partien sehr spannend, denn Tobias Güttinger erkämpfte sich in drei Sätzen einen Sieg und auch Lilli Cramer und Robin Fiedler konnten jeweils sehr gut mithalten. Am Ende mussten sie aber Niederlagen quittieren. Auch Elias Kleinle steuerte im dritten Herreneinzel keinen Punkt mehr bei, sodass nur noch das Mixed Annika Oliwa/Thomas Roller das Endergebnis verschönern konnten – 3:5. Die Niederlage fiel damit deutlich knapper aus als erwartet.

Dillinger Hoffnung enttäuscht

Die Hoffnung auf einen Erfolg oder Teilerfolg am Sonntag gegen die SG Schorndorf II war gestiegen. Die gesamte Partie versprach Spannung pur: Drei Spiele gingen in den dritten und entscheidenden Satz und auch die Zwei-Satz-Matches waren sehr knapp. Tobias Güttinger/Robin Fiedler konnten an ihren starken Auftritt vom Vortag anknüpfen und das erste Herrendoppel für sich entscheiden. Das parallel laufende Damendoppel lebte von dauerhaften Führungswechseln – mit einem bitteren Ende für den TV Dillingen: Annika Oliwa/Tamara Greber unterlagen im dritten Satz 22:24. Elias Kleinle/Thomas Roller hielten im zweiten Herrendoppel sehr gut mit, mussten sich allerdings auch mit 22:24 und 16:21 beugen. Der nächste Krimi folgte: Tobias Güttinger lieferte sich im ersten Herreneinzel einen harten Kampf mit seinem Kontrahenten, doch auch hier hieß es am Ende 19:21 im Entscheidungssatz. Diesmal konnte allerdings Robin Fiedler das zweite Herreneinzel nach starker Leistung für sich entscheiden. Tamara Greber im Dameneinzel und Elias Kleinle im dritten Herreneinzel zogen den Kürzeren und auch das abschließende Mixed Annika Oliwa/Thomas Roller musste nach einem engen Schlagabtausch (21:23 im dritten Satz) dem Gegner zu Erfolg gratulieren. Der Endstand von 2:6 klingt deutlich klarer, als es der Spielverlauf war.

Trotz diesen unglücklichen Niederlagen kann die Mannschaft des TV Dillingen stolz auf ihre Leistung sein und hoffen, dass sich die verletzungsgeplagten Spieler so schnell wie möglich wieder erholen.