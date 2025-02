TV Dillingen: Schlag auf Schlag zum wichtigen Remis

Für den TV Dillingen geht es aktuell in der Tischtennis-Verbandsliga Schlag auf Schlag. Zum bereits dritten Spiel der Rückrunde war der Tabellenvierte TSV Gräfelfing IV angereist. Die TVD-Cracks gingen im Vergleich zur Vorwoche mit verbesserter Aufstellung an die Tische und holten mit dem 5:5-Unentschieden einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Das seit Jahren eingespielte Doppel Ulrich Foag/Benedikt Hirner fuhr einen klaren Sieg ein, während sich Joel Mittel/Matthias Jörg nach 0:2-Rückstand und Aufholjagd im Entscheidungssatz geschlagen geben mussten. Auch die folgenden Partien waren umkämpft und hoch spannend. Rückkehrer Joel Mittel gewann fünf Sätzen, Foag unterlag 2:3. Hirner und Jörg stellten dank starker Leistungen im hinteren Paarkreuz die 4:2-Führung her.

Dillingen muss jetzt zum FC Bayern

Weil Mittel und Foag ihre zweiten Einzel nicht gewannen, ging es mit dem 4:4-Zwischenstand in die beiden letzten Partien. Dabei gelang Hirner sein zweiter Einzelsieg, Jörg musste sich 0:3 beugen. Das 5:5-Unentschieden war für die im Abstiegskampf gefangenen Dillinger ein wichtiger und verdienter Punktgewinn, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Weiter geht es für sie am 15. Februar in München beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem FC Bayern III.

Icon Vergrößern Daniela Pausewang und ihre TVD-Damen siegten daheim 7:3. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Daniela Pausewang und ihre TVD-Damen siegten daheim 7:3. Foto: Karl Aumiller

Ein 7:3-Heimsieg gelang den Dillinger Damen in der Verbandsliga gegen Abstiegskandidat TSV Heising. Dillingen rangiert mit 9:9 Punkten im Mittelfeld. Die TVD-Punkte holten das Doppel Maximiliane Wallner/Daniela Pausewang sowie im Einzel Wallern (2), Eva Lodner (2), Pauswang und Jana Kienberger.