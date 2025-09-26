Viel Druck für die Mannschaften aus dem Landkreis

Am sechsten Spieltag stehen einige Fußball-Kreisligisten aus der Region unter Druck. Wollen sie nicht weiter unten bleiben, müssen Punkte her. Dies betrifft insbesondere in der West-Gruppe die SSV Glött. Aber auch die SSV Dillingen, der FC Lauingen und der SV Ehingen/Ortlfingen spüren in der Nord-Staffel derzeit viel Gegenwind.

Kreisliga West

SSV Glött - Türkiyemspor Krumbach (So., 15 Uhr). Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison stehen die Glötter Lilien schon wieder mit dem Rücken zu Wand. Am Sonntag zählt gegen den ambitionierten Aufsteiger Türkiyemspor Krumbach nun nur noch ein Sieg. Die Gäste kommen mit einem 3:0-Erfolg über den FC Günzburg mit ordentlich Rückenwind nach Glött. Die Halbmond-Kicker sind mit bislang sieben Zählern ordentlich in die neue Umgebung gestartet. Vor allem im Offensivbereich hat Türkiyemspor seine größten Qualitäten. Mit Capar und Hasanca besitzt man hier zwei Ausnahmespieler in seinen Reihen. Beide Spieler sollten die Lilien versuchen in den Griff bekommen, will man zuhause gegen diesen Gast etwas Zählbares ergattern. Glötts Trainer Rickauer muss dafür wie Woche für Woche etliche Veränderungen vornehmen. Die Führungsspieler Trenker, Martin und Strehle weilen im Urlaub. Raphaele Albano hat zudem Sportverbot bekommen. Mit Stephan Ansbacher (zuletzt Urlaub) und Ben Seybold (Beruf) kehren dafür zwei Akteure zurück in den Kader. (RÖB)

SSV Neumünster - TSV Balzhausen (So., 15 Uhr). Mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen ist Aufsteiger SSV Neumünster in der Liga angekommen und hat bewiesen, dass er konkurrenzfähig ist. Trainer Jan Schrodi ist mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden und freut, dass mit Simon Weschta zuletzt ein Routinier ausgeholfen hat und beweisen konnte, wie wertvoll er noch für das SSV-Team ist. Gegen den bisher noch sieglosen TSV Balzhausen soll nun der erste Heimdreier eingefahren werden. (her)

TSV Offingen - SC Altenmünster (So., 15 Uhr). Die Rollen in diesem Traditionsduell scheinen klar verteilt zu sein. Auf der einen Seite Gastgeber TSV Offingen, der mit vier Siegen auf Rang zwei positioniert ist und als Titelfavorit Nummer eins gilt. Gegenüber SC Altenmünster schwächelte in den vergangenen Wochen und droht bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. „Wenn wir wieder Erfolg haben möchten, müssen wir einiges ändern“, betonte SCA-Abteilungsleiter Oliver Osterhoff während der Woche. Große personelle Konsequenzen soll es aber nicht geben . Beim jüngsten 0:3 gegen TG Lauingen wurden zu viele Chancen vergeben und im Defensivbereich zu leichtfertig agiert: „Diese Dinge müssen wir wieder besser machen“, hofft Osterhoff auf eine Trendwende.

Kreisliga Nord

SSV Dillingen - TSV Monheim (Sa., 15 Uhr). Gegen den TSV Monheim steht die SSV in der Pflicht, nach drei Niederlagen in Folge wieder zu punkten, am besten natürlich dreifach. Dass sie dabei alles andere als eine leichte Aufgabe erwartet, zeigte sich am vergangenen Sonntagnachmittag, als der TSV den BC Schretzheim recht unsanft aus seinem Derbysieg-Hoch riss. Beim 3:0-Heimerfolg überzeugte Mittelfeldmotor David Dworschak, der zweifach traf und bei drei Toren in fünf Saisoneinsätzen steht. Die Monheimer sind erst seit 2024 Kreisligist und in diese Spielzeit mit neun Zählern und einem Torverhältnis von 8:6 aus fünf Partien mehr als respektabel gestartet. Bei der SSV Dillingen könnte heute der etatmäßige Innenverteidiger Berat Kasumi nach seiner Wadenverletzung wieder in die Startelf zurückkehren, das Mitwirken von Spielertrainer Alexander Kinder ist aus privaten Gründen fraglich. Thomas Kratz (Urlaub) und Jasjot Padda (Oberschenkel) fehlen weiterhin. (CHNO)

SG Ebermergen - FC Lauingen (So., 15 Uhr). Nach der bitteren Heimniederlage gegen den TSV Hainsfarth gastiert der FC Lauingen nun in Ebermergen. Die Gastgeber mussten vergangen Spieltag in Reimlingen den entscheidenden Gegentreffer in den Schlussminuten hinnehmen. Wollen die in der laufenden Spielzeit noch sieglosen Mohrenstädter in Ebermergen an Punkte denken, gilt es gegen die von Karl Schreitmüller gecoachte kampf- und laufstarke Mannschaft über die volle Distanz dagegenzuhalten. (fcljoh)

BC Schretzheim - SV Mauren (So., 15 Uhr). Nach der jüngsten 0:3-Pleite beim TSV Monheim blieb Schretzheims Trainer Christoph Kehrle besonnen. Er brach nicht den Stab über seine Mannschaft, die einen schlechten Tag erwischte. Und dennoch warnte er: „Wir müssen uns schleunigst wieder strecken, wenn wir wieder gewinnen wollen“. Das sollte gegen den Mitaufsteiger aus dem Landkreis Donau-Ries kein unmögliches Unterfangen sein. Der SV Mauren ist nämlich noch sieglos und hinter den Erwartungen von mehreren Experten geblieben. In einem Pflichtspiel standen sich beide Teams noch nie gegenüber. Man darf gespannt sein, wer bei der Premiere die Nase vorne haben wird. (her)

FSV Buchdorf - SV Ehingen/Ortlfingen (So., 15 Uhr). Während die Gastgeber schon drei Siege auf ihrem Konto haben, läuft Schlusslicht SV Ehingen/Ortlfingen einem Dreier noch immer hinterher. Das könnte auch nach dem Abpfiff morgen so bleiben. Buchdorf, das den SVE/O im vergangenen Jahr mit 5:0 auf eigenem Platz bezwang, geht jedenfalls als Favorit in die Partie. (her)