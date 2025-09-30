Icon Menü
Ex-Fußball-Profi Roland Stegmayer: Erinnerungen an seinen legendären Auftritt

Fußball

Roland Stegmayer hat dem Maier Sepp einst vier Tore eingeschenkt

Der Stürmer aus Altenberg erlangte beim 6:1-Sieg des 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München bundesweite Berühmtheit. Jetzt ist der Ex-Profi verstorben.
Von Günther Herdin
    Auch bei Eintracht Landshausen saß Roland Stegmayer (rechts) mal für kurze Zeit auf der Trainerbank. Hier gemeinsam mit Spieler Sebastian Oppel. Jetzt ist der Ex-Profi im Alter von 74 Jahren verstorben.
    Auch bei Eintracht Landshausen saß Roland Stegmayer (rechts) mal für kurze Zeit auf der Trainerbank. Hier gemeinsam mit Spieler Sebastian Oppel. Jetzt ist der Ex-Profi im Alter von 74 Jahren verstorben. Foto: Karl Aumiller

    Er hatte den Torriecher, der Stürmer der Extraklasse auszeichnet. Und ein Angreifer der Extraklasse war Roland Stegmayer obendrein. In der vergangenen Woche ist der ehemalige Torjäger des BC Augsburg und FC Augsburg, der später für Arminia Bielefeld, den 1. FC Saarbrücken und Hannover 96 in der Bundesliga spielte, im Alter von 74 Jahren verstorben. Stegmayer stammte aus Altenberg und hatte in der Bachtal-Gemeinde mehrere Verwandte und einige gute Freunde.

