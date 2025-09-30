Roland Stegmayer hat dem Maier Sepp einst vier Tore eingeschenkt

Er hatte den Torriecher, der Stürmer der Extraklasse auszeichnet. Und ein Angreifer der Extraklasse war Roland Stegmayer obendrein. In der vergangenen Woche ist der ehemalige Torjäger des BC Augsburg und FC Augsburg, der später für Arminia Bielefeld, den 1. FC Saarbrücken und Hannover 96 in der Bundesliga spielte, im Alter von 74 Jahren verstorben. Stegmayer stammte aus Altenberg und hatte in der Bachtal-Gemeinde mehrere Verwandte und einige gute Freunde.

