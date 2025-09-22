Nicht bei allen Teams herrscht Oktoberfest-Stimmung

Landkreis Dillingen O´zapft is! Seit vergangenen Samstag fließt das Bier beim Münchner Oktoberfest wieder in Strömen. Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte bei der 190. Neuauflage des größten Volksfestes der Welt das erste Fass gekonnt mit zwei Schlägen an. Die einmalige Atmosphäre auf der Wiesn konnten auch die Fußballer des FC Gundelfingen nach dem 3:1-Sieg in der Bayernliga bei Türkgücü München genießen. Wie lange die FCG-Kicker auf dem Oktoberfest blieben, ist nicht überliefert.

Grund zum Feiern haben die Grün-Weißen durchaus, haben sie doch nach knapp einem Drittel der Saison schon 18 Punkte auf der Habenseite. Der vierte Tabellenplatz ist zudem eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Denn wie schnell der Absturz erfolgen kann, bekamen die Gundelfinger vom Gegner vorgeführt. Vor drei Jahren war Türkgücü München noch Drittligist, trug Heimspiele im Olympiastadion oder im Grünwalder Stadion aus, jetzt verirrten sich gerade noch 82 Besucher zum Heimspiel im Ostpark. Und davon kam die Hälfte aus Gundelfingen. Uli Bergmann, früher Geschäftsführer beim FC Pipinsried und Fußball-Chef beim SC Oberweikertshofen, ist bei seinem neuen Klub mit allerlei Aufgaben beschäftigt, kassierte „nebenbei“ das Eintrittsgeld und war in organisatorischen Fragen an allen Ecken und Enden gefordert. Kein Wunder, dass er die Lage dort als „sehr schwierig“ bezeichnet.

Nicht zum Feiern war einmal mehr den beiden Bezirksligisten aus dem Landkreis zumute. Der TSV Wertingen verspielte beim TSV Zusmarshausen eine 1:0-Führung und stand am Ende mit komplett leeren Händen da. „Diese Niederlage tut uns wirklich weh“, lamentierte nach dem 1:2 Sportleiter und Spieler Florian Eising. Auf „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ konnten die Zusamstädter zwar nicht anstoßen, zufrieden war Eising jedoch mit der fußballerischen Leistung der Mannschaft. Auch die Einstellung gegenüber den letzten Wochen sei wesentlich besser gewesen. „Dafür möchte ich der Mannschaft ein Kompliment machen“, so der Wertinger Funktionär.

Wieder einmal brachte der FC Gundelfingen II eine Führung nicht ins Ziel und musste sich gegen Mitaufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim mit einem 2:2 begnügen. Die Truppe von Trainer Peter Matkey ziert nach dem insgesamt vierten Remis weiter ohne Sieg das Tabellenende. Einen Sprung auf Platz zwei gelang dem TSV Meitingen durch einen verdienten 2:0-Erfolg beim VfL Ecknach. Nur schade, dass im Aichacher Stadtteil kein Riesenrad oder ein Kettenflieger wie auf der Wiesn aufgebaut war, TSV-Abteilungsleiter Torsten Vrazic und seine Jungs hätten sicherlich vom Angebot Gebrauch gemacht.

3:0 gewann in der Kreisliga West Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen beim SC Altenmünster. Selbst als der Gegner in der zweiten Halbzeit mit einem Mann mehr – Rote Karte für Ghazi Askar – für ein Powerplay sorgte, ließ sich TG-Schlussmann Manuel Breskott nicht überwinden. Ob ihm hinterher Trainer Sezgin Er mit einem Gutschein für einen Oktoberfest-Besuch belohnt hat? Zumindest bei einer Fahrt in der Krinoline mit dem elektrischem Antrieb mit Planetengetriebe und Zugfedern-Schwing-Mechanismus würde Breskott sein Gleichgewicht nicht verlieren und könnte im kommenden Heimspiel gegen den Tabellendritten SC Bubesheim seiner Mannschaft weiter viel Halt geben.

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison zeichnet sich für die SSV Glött eine weitere schwere Spielzeit an. Nach dem letztjährigen Last-Minute-Klassenerhalt sieht es auch in der neuen Saison nicht wirklich gut für die Lilien aus. Mit nur einem Zähler aus fünf Partien rangiert der Traditionsverein am Tabellenende der West-Staffel. Auch jüngst in Bubesheim ging die Rickauer-Truppe am Ende leer aus. Obwohl man 80 Minuten lang mit den Hausherren auf Augenhöhe agierte. „Es sind dann wieder Kleinigkeiten, mit denen wir uns um den verdienten Lohn bringen“, resümiert ein sichtlich bedienter Markus Rickauer. Ein Grund für die Misere ist sicherlich auch der zu kleine Kader. Eine Situation die den SSV-Trainer auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen wird. Denn in Glött befindet man sich Mitten im „Urlaubsmonat September“, was die Truppe zusätzlich ausbremst.

SSV Dillingen, FC Lauingen und BC Schretzheim mit Pleiten

Bei einem Wiesn-Besuch in dieser Woche wäre es vielleicht angebracht, wenn sich Spieler und Verantwortliche der Landkreisvereine in der Kreisliga Nord aufs Teufelsrad setzen würden. Vielleicht könnte dann der Fluch der negativen Ergebnisse vom Wochenende vertrieben werden. Bei der SSV Dillingen ist nach der 0:3-Pleite beim FSV Reimlingen freilich noch keine Panik angesagt. „Das Auftaktprogramm war kernig, gegen die beiden Topteams SG Alerheim und FSV Reimlingen kann man verlieren, mich ärgert einzig die unnötige 1:2-Derbyniederlage beim BC Schretzheim, da waren wir trotz unserer zahlreicher erfahrener Spieler nicht abgezockt genug, unsere Führung zu verwalten“, so Vorsitzender Christoph Nowak. In Reimlingen ebnete einer der seltenen Patzer von Keeper Michael Wagner den Gastgebern zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt kurz vor der Pause den Weg zum Sieg. Am Samstag gegen den TSV Monheim stehe das Team nun aber in der Pflicht, nach drei Niederlagen in Folge wieder zu punkten.

Bei jenem TSV Monheim verlor der BC Schretzheim mit 0:3. Gästetrainer Christoph Kehrle redete nach dem Abpfiff auch gar nicht um den heißen Brei herum: „Der Gegner war uns heute in allen Belangen klar überlegen. Wir hatten fast keine Torchance und waren in fast allen Zweikämpfen der Verlierer. Wir müssen uns schleunigst wieder strecken, wenn wir wieder gewinnen wollen“. Zusätzliche Kraft für das anstehende Heimspiel gegen den SV Mauren könnten vielleicht ein paar kräftige Schläge auf den „Hau den Lukas“ verleihen. Der Klassiker für starke und geschickte Männer gehört zur Wiesn wie der süße Senf zur Weißwurst. – Kulinarische Schmankerl sind beim FC Lauingen derzeit nicht zu haben. 1:4 verlor die Mannschaft um Trainer Tobias Jorsch zu Hause gegen den TSV Hainsfarth (siehe „Nachgefragt“). Sportleiter Joachim Hauf monierte, dass die Mannschaft nach dem ersten Gegentreffer das Spiel aus der Hand gegeben und die Zweikämpfe nicht mehr richtig angenommen habe.

TSV Binswangen zieht den SV Wortelstetten „über den Tisch“

Das Fingerhakeln wird auf dem Münchner Oktoberfest immer wieder praktiziert. In der Kreisklasse Nord 2 kam es zum Kellerduell zwischen dem TSV Binswangen und dem SV Wortelstetten. „Wer zieht wen über den Tisch?“, war die spannende Frage vor dem Anpfiff. Am Ende waren es die Gastgeber, die mit 1:0 triumphierten, bei Trainer Karl-Heinz Eutinger aber keine Euphorie auslösten: „In der zweiten Halbzeit war es eines der schlechtesten Spiele, das ich in 40 Jahren Seniorenfußball je gesehen habe“, konstatierte Binswangens Coach. Der Sieg seiner Mannschaft sei aber mehr als verdient gewesen, da Wortelstetten über die gesamten 90 Minuten keine einzige Torchance gehabt habe.

Wenn Spielertrainer Matthias Kempter vom FC Osterbuch in der A-Klasse West 4 gegen Zweitvertretungen antritt, dann wisse man nie, was man serviert bekommt. Auch vor dem Gastspiel beim SSV Peterswörth II hatte der FCO-Coach so seine Bedenken. Diese waren jedoch umsonst: 6:1 gewann seine Mannschaft und sprang auf Rang zwei in der Tabelle. Trotzdem warnt er auch in Zukunft vor den zweiten Mannschaften: „Es zeigt sich immer wieder, dass diese auf erfahrene Kräfte zurückgreifen, um die Teams zu verstärken“.

Gar manchen dieser „Oldies“ könnte es diese Woche auf die „Oide Wiesn“ beim Oktoberfest in München ziehen. Auch dort heißt es seit vergangenen Samstag: „O‘zapft is!“... (mit wab/RÖB)