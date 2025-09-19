Den FC Gundelfingen plagen Verletzungssorgen

In der Landeshauptstadt herrscht mal wieder Ausnahmezustand. Bei Traumwetter wird am Samstag auf der Wiesn angezapft, Hunderttausende strömen dafür schon tagsüber ins Stadtzentrum. Deutlich ruhiger wird es dagegen im Osten der Metropole zugehen, wo die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage in der Heinrich-Wieland-Straße bei Türkgücü München antreten. Auf einem Sportgelände, auf dem die Grün-Weißen letztmals vor fast 40 Jahren gastierten.

Damals bestritt der SV Gartenstadt Trudering im Ostpark sogar zwei Jahre lang seine Landesliga-Heimspiele. Darunter die Duelle mit dem FCG. Während die Truderinger mittlerweile zwischen A- und Kreisklasse pendeln, hat Türkgücü München nach vielen Umzügen im Stadtgebiet seit einigen Jahren eine Heimat gefunden - und darf in der Bayernliga dort wieder seine Heimspiele bestreiten.

Gundelfingens Trainer Rudolph warnt vor Türkgücü

„Für uns wird es en extrem wichtiges Spiel“, betont der Gundelfinger Chefcoach Thomas Rudolph im Vorfeld. In der Bayernliga gehe es eng zu, Siege seien keine Selbstverständlichkeit. „Wenn wir bei Türkgücü nichts holen, dann wird es auch für uns wieder enger. So groß ist unser Vorsprung nicht“, hat der 36-Jährige den Tabellenkeller durchaus im Blick. Trotz aktuellem fünften Tabellenplatz.

Fällt Abwehrchef Anzenhofer aus?

Doch Rudolph plagen einige Sorgen mit seiner „Achse“. Abwehrchef David Anzenhofer musste unter der Woche das Training abbrechen, Mittelfeldspieler Leon Sailer konnte nach seiner Bänderverletzung von vor zwei Wochen gar nicht teilnehmen. Ob die Offensivkräfte Simon Achatz und Yannick Maurer auflaufen können, ist noch fraglich. Achatz war zuletzt gegen den FC Pipinsried (0:1) umgeknickt, Maurer plagt sich seit ein paar Wochen mit Fersenproblemen herum. „Ich habe richtig schmerzen“, berichtet der in dieser Saison schon dreimal als Torschütze erfolgreiche Mittelfeldspieler. Zwischendurch werde der Fuß taub und das Gefühl gehe verloren. Eine Untersuchung bei einem Experten stehe noch aus. „Bei Türkgücü will es Yannick probieren“, so Trainer Rudolph, wohlwissend, dass sich die Situation beim Warmmachen noch ändern kann.

„Unser Kader ist zwar groß, doch die Vielzahl der Ausfälle wären trotzdem schwer zu verkraften“, weiß der Coach, zumal Neuzugang Michael Singer (Mittelfuß) wohl erst nach der Winterpause voll angreifen kann und Dario Nikolic (Bänderriss im Knie) ebenfalls auf der Verletztenliste stehen.

FC Gundelfingen: Werdich, von Mücke; Lochbrunner, Anzenhofer (?), Weichler, J. Fink, N. Fink, Frisch, Gerold, Maurer (?), Noller, N. Sailer, Schneider, J. Seibold, Achatz (?), Meier, S. Seibold, Fidan, Spizert

Der Gegner: Schon einmal platzten alle Träume. In den 1990er Jahren war der Vorgängerklub Türk Gücü München der höchstklassige „Gastarbeiter-Verein“ in Deutschland und träumte vom Aufstieg in die Profiligen. Es folgte die erste Pleite, die Umbennung in Türk SV 1975 München und der sportliche Absturz. Nach der Fusion mit Ataspor folgte als Türkgücü München der nächste Höhenflug. Vor fünf Jahren verkündete der damalige Geschäftsführer Max Kothny vor dem Derby gegen den TSV 1860, dass Türkgücü die zweite Kraft in der Stadt werden wolle. Immerhin war der Klub da noch Drittligist. Ein Jahr später war die „türkische Kraft“ insolvent. Seitdem produzierte Türkgücü laufend Schlagzeilen, wobei oft die Stadionproblematik im Mittelpunkt stand. Olympiastadion, Grünwalder Stadion oder der Heimstetter Sportpark waren zu teuer und standen nur begrenzt zur Verfügung, genauso das Dantestadion. Nach dem Regionalliga-Abstieg in der vergangenen Saison will der Verein nun endlich zur Ruhe kommen. Gegen den FCG gab es seit 1985 in Pflichtspielen neun Türkgücü-Siege, fünf Remis und sieben Gundelfinger Erfolge.