Erst mit dem dritten Elfmeter macht der FC Gundelfingen den Sieg in Kottern klar

Als Schiedsrichter Fridolin Hiefner in der 84. Minute pfiff und auf den Elfmeterpunkt zeigte, gingen bei den Fußballern des FC Gundelfingen fragende Blicke durch die Reihen? Wer würde Verantwortung übernehmen? Denn bis dahin hatten die Grün-Weißen in einer denkwürdigen Partie beim TSV Kottern schon zwei Strafstöße verballert. Simon Achatz, der zuvor von TSV-Keeper Antonio Mormone gelegt worden war, schnappte sich schließlich die Kugel und knallte sie an die Lattenunterkante, bevor sie zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer hinter der Linie landete.

Zwei verschossene Elfmeter beim FC Gundelfingen

Dass auch dieser Ball nicht direkt ins Tor ging, sorgte noch für einen kleinen Schreck bei den Gundelfingern, bevor sich die Erleichterung breit machte und in Jubel überging. Schließlich hatte in der 54. Minute schon Mehmet Fidan beim ebenfalls an Achatz verschuldeten Elfmeter die Latte anvisiert, 22 Minuten später jagte Kapitän Jan-Luca Fink den Ball bei einem von seinem Bruder Niklas mit einem Schuss eingeleiteten Handelfmeter übers Tor – und über den Fangzaun dahinter. Deshalb war es durchaus überraschend, dass Achatz beim Siegtreffer ebenfalls hoch zielte. „Das wollte ich aber gar nicht“, verriet der 24-Jährige später, „eigentlich sollte der Ball flach kommen. Aber drin ist drin, nur das zählt.“

Ähnlich pragmatisch sah es sein Trainer Thomas Rudolph, wenngleich er damit haderte, „dass wir wieder viel zu viele Chancen haben liegen lassen. Die reichen normalerweise für vier Spiele.“ Eine Partie mit drei Elfmetern für ein Team hatte Rudolph noch nie selbst erlebt, wobei alle Entscheidungen berechtigt waren. Die zweifelte auch Stefan Kröger, der beim TSV Kottern den gesperrten Chefcoach Martin Dausch vertrat, keineswegs an. Was ihn aber wurmte: „Spätestens nach dem zweiten verschossenen Elfmeter muss das eigentlich einen Schub geben, doch der blieb aus.“

Der TSV Kottern kann die spielfreie Woche nicht nutzen

So waren die Gundelfinger nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit in einer vom Kampf geprägten Partie die bessere Mannschaft und hätten auch aus dem Spiel heraus für die Entscheidung sorgen können. „Da waren wir aktiver gegen den Ball, sind besser in die Zweikämpfe gekommen und wirkten auch frischer“, so Rudolph. Gerade die Frische überrascht, denn während Kottern unter der Woche spielfrei war, hatte der FCG vier Tage zuvor beim SV Heimstetten (2:1) Körner gelassen. „Das haben wir super weggesteckt“, so Rudolph und freute sich über den zweiten Auswärtssieg.

TSV Kottern: Mormone – Buchmann, Miller, Özcan (87. Lekaj), Cangert (50. Barth) – Hackenschmidt (50. Crane), Bär, Schad (68. Qosaj) , Haug – Fichtl, Speiser

FC Gundelfingen: Werdich – Nikolic (17. Lochbrunner), Anzenhofer, Weichler, J. Fink – Maurer (74. Schneider), L. Sailer, Noller (87. N. Sailer), J. Seibold (61. N. Fink), Achatz – Fidan (61. S. Seibold)

Schiedsrichter: Hiefner (TSV Finning) Tor: 0:1 Achatz (84./Foulelfmeter) Gelbe Karten: Cangert, Schad, Buchmann, Hackenschmidt, Miller, Mormone, Fichtl / Lochbrunner, Maurer Bes. Vorkommnisse: Fidan (FCG) verschießt Foulelfmeter (54.), J. Fink (FCG) verschießt Handelfmeter (76.) Zuschauer: 350