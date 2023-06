Trainer Ackermann gibt nur ein kurzes Gastspiel beim FC Gundelfingen

Plus Neuer Trainer verlässt den FC Gundelfingen nach einer Woche schon wieder. Stuttgarter Kickers locken mit einer Festanstellung.

Am Montagabend leitete Sven Ackermann noch das Training, hinterher gab es für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen eine faustdicke Überraschung. Für Ackermann, der gerade mal eine Woche zuvor den Trainerjob bei den Grün-Weißen angetreten hatte, war es bereits die letzte Übungseinheit an der Donau.

Dem 42-Jährigen war in den vergangenen Tagen ein Angebot des Ex-Bundesligisten Stuttgarter Kickers auf den Tisch geflattert. Bei den in die Regionalliga Südwest aufgestiegenen „Blauen“ soll Ackermann hauptberuflich Co-Trainer der Männer und Chefcoach bei den A-Junioren werden, beim FC Gundelfingen ist eine solche Festanstellung nicht finanzierbar.