Der FC Lauingen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg

In der Fußball-Kreisliga Nord warten der FC Lauingen und der SV Ehingen/Ortfingen nach vier Spieltagen auf den ersten Dreier. Beide Teams wollen diesen in ihren Heimspielen nun endlich eintüten.

FSV Reimlingen - SSV Dillingen (So., 15 Uhr). „Klartext“ war intern bei der SSV Dillingen bei der Aufarbeitung der unnötigen 1:2-Derbyniederlage in Schretzheim angesagt, wo man sich, obwohl man eine Stunde lang durchaus überzeugte und nicht unverdient führte, durch taktischen Irrwitz um die Früchte seiner Arbeit gebracht hatte. „Erwachsener agieren“, das heißt für SSV-Chef Christoph Nowak nicht nur, einen Vorsprung in einem 50:50-Match auch mal „dreckig“ nach Hause zu bringen, sondern, dass Akteure, die körperlich nicht bereit sind, dies im Sinne des Teams auch ehrlich eingestehen und auf einen Einsatz, so sehr dies in einem Highlightspiel wie beim BSC auch schmerzen mag, verzichten. Beim Vorjahres-Vize FSV Reimlingen steht für die Kreisstädter ein „Bonusspiel“ an, die Gastgeber gehen trotz eines durchwachsenen Saisonstarts klar favorisiert in die Partie. Spielertrainer Dominik Kohnle ist als begnadeter Torjäger bekannt, Simon Lösch der Dreh- und Angelpunkt im Zentrum, zudem steht mit Markus Diethei ein starker Keeper zwischen den Pfosten der Rieser. Bei der SSV wird Jasjot Padda mit Oberschenkelproblemen pausieren, der Einsatz von Berat Kasumi (Wadenprobleme) entscheidet sich im Abschlusstraining am Freitagabend. Angreifer Florend Isufi drängt in die Startelf und dürfte seine Chance erhalten. (CHNO)

An die zweite Halbzeit aus der Vorwoche anknüpfen

FC Lauingen - TSV Hainsfarth (So., 15 Uhr). Trotz der furiosen Aufholjagd von drei Treffern brachte sich der FC Lauingen in den Schlussminuten durch den entscheidenden vierten Treffer des TSV Buchdorf um einen auf Grund der zweiten Halbzeit mehr als verdienten Punkt. Auch die Gäste vom TSV Hainsfarth mussten sich in vergangenen Spieltag zu Hause gegen den Aufstiegsaspirant vom SV Holzkirchen mit 2:3 geschlagen geben. Für den FCL, der in der laufenden Saison noch keinen Dreier einfahren konnte, gilt es vor heimischem Publikum an die gezeigte Leistung vom zweiten Durchgang in Buchdorf anzuknüpfen. (fcljoh)

Der BC Schretzheim peilt den ersten Auswärtssieg an

TSV Monheim - BC Schretzheim (So., 15 Uhr). Für den BC Schretzheim steht nach dem emotionalen Derbysieg gegen Dillingen die nächste Auswärtsaufgabe an. Dabei trifft man auf den TSV Monheim, der mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ordentlich gestartet ist. „Natürlich wollen wir den Derbysieg nun veredeln und auch auswärts punkten“, gibt Coach Kehrle die Marschroute vor. Bisher ist man auswärts mit einem Remis und einer Niederlage noch sieglos. Die Kleeblätter zählen dabei unter anderem wieder auf das kongeniale Sturmduo aus Schromm und Behringer, die beide bereits vier Mal erfolgreich waren und den BCS-Angriff mit zum besten Angriff der Liga. (mafr)

SV Ehingen/Ortlfingen - SV Donaumünster (So., 15 Uhr). Die erwartet schwere Saison hat für den SV Ehingen/Ortlfingen nach vier Spieltagen die Erkenntnis gebracht, dass es gegen den Abstieg gehen wird. „Wir sind darauf eingestellt“, gesteht Abteilungsleiter Max Ostermeier vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Donaumünster. Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen soll für das Team von Landkreisgrenze der erste Dreier herausspringen. Der Kader beim SVE/O weist nach der Urlaubsphase und einigen Rückkehrern nach Verletzungen kaum noch Lücken auf. Ostermeier: „Vielleicht hilft uns das ja für unser Vorhaben, das erste Saisonspiel zu gewinnen.“ (her)