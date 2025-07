1. FC Heidenheim eine Nummer zu groß für den FC Weisingen

Wie in den vergangenen Jahren auch stellte der FC Weisingen ein buntes Programm für seine FCW-Tage zusammen: Weit über 200 Kinder waren am Wochenende auf dem heimischen Sportgelände aktiv. Am Samstagvormittag fand das G-Juniorenturnier statt, bei dem fünf Vereine sich im Minifußball die Ehre gaben.

Parallel dazu betreuten in Kooperation mit dem DFB mehrere Trainer beim Tag des Mädchenfußballs interessierte Nachwuchskickerinnen ab dem Jahrgang 2016, um weiterhin vielen Mädchen das Fußballspielen schmackhaft zu machen. Highlight am Samstag war dann am Nachmittag das Spiel der Weisinger Damen gegen die Frauenmannschaft des 1. FC Heidenheim. Zustande kam dieses Spiel, da die gebürtige Weisingerin Leonie Reß seit ihrem Wechsel vom FC Bayern München im vergangenen Jahr ihre Fußballschuhe für den württembergischen Oberligisten schnürt und gerne mal wieder in der Heimat spielen wollte.

Eine schwere Handverletzung einer Weisingerin trübt die Freude

Die Hausherrinnen wehrten sich tapfer, hatten aber am Ende deutlich das Nachsehen und unterlagen dem Team von der Ostalb klar mit 0:9 (Halbzeit 0:5). Phasenweise konnten die Kreisliga-Damen ganz gut mithalten, doch wenn Heidenheim das Tempo verschärfte, wurde der Klassenunterschied deutlich. Wie variabel und schlecht ausrechenbar die Gäste waren, zeigte sich beim Blick auf die Liste der Torschützinnen, in die sich immerhin sieben verschiedene Akteurinnen eintragen konnten. Getrübt wurde die Freude über ein tolles Fußballspiel durch eine schwere Handverletzung einer Weisingerin unmittelbar vor Ende der Partie, die mit einer Fahrt ins Krankenhaus endete.

Volle Konzentration auf den Ball bei den F-Junioren: Eliah Baumann (links) startet einen Angriff für seinen FC Weisingen. Foto: FC Weisingen

Am Sonntagvormittag war der Sportplatz dann für die Kleinfeldvertreter präpariert. Zunächst durften sich die F-Junioren im 4+1 präsentieren. Es folgten sehenswerte Partien, und bei dem einen oder anderen Kicker konnte schon eine gewisse Qualität im frühen Kindesalter festgestellt werden. Der FC Weisingen erwies sich hier als schlechter Gastgeber und gewann das Finale gegen die SSV Höchstädt knapp mit 2:1.

Der FC Weisingen blickt auf ein gelungenes Wochenende zurück

Am Nachmittag zeigten dann acht E-Jugendteams im Modus 6+1 ihr Können. In einem fairen und stets spannenden Turnier standen sich am Ende der FC Lauingen und der SC Bubesheim gegenüber. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, so dass das 9-Meter-Schießen entscheiden musste. Der FCL setzte sich am Ende verdient mit 5:4 durch. Dank vieler Helfer konnte der FC Weisingen am Sonntagabend auf ein mehr als gelungenes Wochenende zurückblicken.