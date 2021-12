Frauenfußball

vor 33 Min.

Seit einem halben Jahrhundert Frauen-Power im Kreis Dillingen

Beim Festakt „50 Jahre Frauenfußball“ in Schwaben gaben drei ehemalige Spielerinnen Einblicke in ihre sportliche Vergangenheit. Im Bild oben (von links): BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, Tanja Wörle, Sabine Batsch, die Lutzingerin Anika Höß, Sabrina Hüttmann, Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses aus Villenbach sowie der Bezirksvorsitzende Christoph Kern. Eine besonders erfolgreiche Zeit hatte das Damenteam des SV Donaultheim. Auf unserem unteren Bild bejubelt es im Mai 2011 den Aufstieg in die Landesliga.

Plus Fußball: Im Oktober 1970 wurde das Spielverbot für Frauen aufgehoben. Beim BFV-Festakt erinnert eine Lutzingerin an erfolgreiche Zeiten während ihrer Laufbahn. Zwei Vereine im Landkreis waren besonders erfolgreich.

Von Günther Herdin

Am 31. Oktober 1970, also vor 50 (+ 1) Jahren, wurde das Frauen-Fußball-Verbot in Deutschland aufgehoben. Ein Jahr später startete in Schwaben der Spielbetrieb. Wegen der Corona-Pandemie erfolgte mit einem Jahr Verspätung ein Festakt durch den BFV, der hygienekonform in kleinem Rahmen in Zusmarshausen über die Bühne ging. Die Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses, die aus Villenbach stammende Sabrina Hüttmann, konnte einige prominente Gäste begrüßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen