3:1-Heimerfolge für das Spitzenduo mit Schretzheim und Kicklingen

Fußball-Kreisklasse Nord I/II: Wiedererstarkte Binswanger verhindern den ersten Punktgewinn von Aufsteiger SVD.

Schretzheim – Wertingen II 3:1

Die erste Chance hatte der gastgebende Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Nord II durch Stürmer Jonas Behringer (12.). Kurz darauf scheiterte Wertingen auf der Gegenseite an der Latte. Nach einem Eckball von Philipp Fischer stand Jakob Feistle am zweiten Pfosten goldrichtig und schob zum 1:0 ein (26.). Schretzheim war nun das bessere Team und erarbeitete sich Chancen. Kurz vor der Halbzeit legte Jonas Behringer das wichtige 2:0 von Martin Schromm auf. In der 58. Minute legte Schromm auf Vorarbeit von Jakob Minnich das 3:0 nach. Im Gegenzug verkürzte Dominik Wörle für Wertingen II. Im weiteren Verlauf scheiterte der BCS immer wieder am starken TSV-Schlussmann Michael Schmid . Mit der maximalen Punkteausbeute bildet Schretzheim zusammen mit Kicklingen weiter das Führungsduo. (MÜDA)

Kicklingen-F. – Eggelstetten 3:1

Nach drei Minuten erzielte Jonas Manier nach einem Steckpass von Mario Meier sehenswert das 1:0 für Kicklingen . Direkt im Gegenzug musste sich Keeper Stefan Besel gleich zweimal beweisen. In der 26. Minute rettete der Pfosten für ihn, dann war Besel mit einer überragenden Fußabwehr zur Stelle, den Abstauber kratzte Jung von der Linie. Nach einer Stunde wurde Jonas Manier von Meier tief geschickt, sein Abschluss war aber nicht genau genug. Fünf Minuten später köpfte Hitzler nach einer Flanke von Schön an den Pfosten. Kurz vor Schlusspfiff legte Jonas Manier quer auf André Dannemann – 2:0. In der 90. Minute kam Eggelstetten durch Bernhard Gebhart zum Anschluss, doch den 3:1-Schlusspunkt setzte Jonas Manier nach Kopfballvorarbeit von Florian Schneider (90.+3). (TIRE)

Unterthürheim – Altisheim-L. 2:0

Bereits nach neun Minuten zog der TSV in Front: Moritz Bestle wurde im Strafraum gefoult, Fabian Knötzinger verwandelte den Elfer sicher zum 1:0. Fünf Minuten später traf der Spielertrainer nur den Innenpfosten. Auch nach der Halbzeit blieb die Heimmannschaft um den überragenden Christoph Wirth bestimmend. Viele gute Chanchen wurden zum Teil leichtfertig vergeben. In der 86. Minute war es dann doch so weit: Niklas Wiedemann wurde mustergültig freigespielt und traf zum verdienten Endstand. (TSV)

Oberndorf – Ehingen-O. 0:4

Gegen Ehingen kam der VfB gehörig unter die Räder. Die Gastgeber warten damit immer noch auf den ersten Saisonsieg. Oberndorf war in der ersten Hälfte das bessere Team, obwohl die Gäste bereits nach zehn Minuten mit ihrer einzigen Chance bis zur Pause durch Marco Aust in Führung gingen. Auf der Gegenseite entschärfte Gästekeeper Julian Grohall mehrere Torchancen sowie Fernschüsse von Florian Grenzebach und Joachim Schrödl stark. Nach dem Wechsel ließ der VfB fast alles vermissen, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Die Gäste zeigten sich effektiv und nutzten die eklatanten Fehler der Heimelf gnadenlos aus. Direkt nach der Pause erhöhte Robin Schmidbaur auf 0:2. In der Schlussviertelstunde legten Florian Huber und Simon Leser nach. (hoe)

Wortelstetten – FC Donauried 0:4

Bereits die dritte Saisonniederlage handelte sich der SVW ein. Gast FC Donauried erwischte mit dem frühen 0:1 durch Steffen Draxler einen Blitzstart. Nach einer halben Stunde folgte schon der zweite Treffer durch Torjäger Matthias Draws . Voll motiviert kamen die Donaurieder aus der Pause und schraubten Dominic Mengele und Draws das Ergebnis auf 0:4 nach oben. (doze)

Binswangen – Donaualtheim 2:0

Aufsteiger Donaualtheim traf auf wiedererstarkte Binswanger, die vor allem im ersten Abschnitt für mächtig Druck sorgten. Dabei kam der frühe Führungstreffer durch Philipp Pistracher nach zwei Minuten gerade recht. Acht Minuten vor der Pause legte Felix Wüst das 2:0 nach. Nun stellte sich der SVD immer besser auf Binswangen ein und ließ nur noch wenig zu. (doze)

Donaumünster – FC PUZ 4:0

Einen schweren Stand hatten die Gäste in Donaumünster . Der Kreisliga-Absteiger dominierte die Partie vom Start weg. Vor dem Pausentee trafen Jürgen Sorg und Patrick Skrotzki , danach ließen Omar Suso und Marco Ritter weitere Tore zum klaren 4:0-Heimsieg folgen. (doze)





Kreisklasse Nord I

Unterringingen – Sportclub D.L.P. 1:2

Der TSV kommt einfach nicht vom Fleck. Mit null Zählern und 2:14 Toren verharrt Unterringingen weiter am Tabellenende der KK Nord I. Dabei waren die Hoffnungen nach dem Führungstreffer von Jochen Mittring (71.) auf den ersten Saisonsieg groß. Doch die Gäste aus dem Ries drehten die Partie in der Schlussphase durch zwei Tore von Christoph Ulrich . (doze)

Bissingen – Mauren 1:2