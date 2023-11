Ein schöner Achtungserfolg für den FC Unterbechingen

Fußball-A-Klassen: Im Derby beim Tabellenführer TV Gundelfingen ein Remis erkämpft.

In den beiden Fußball-A-Klassen der Region wurde ein Restprogramm ausgespielt: Nur sechs der 14 angesetzten Spiele fanden statt. Bei den ausgefallenen und nun auf das kommende Frühjahr verschobenen Partien gaben die Heimvereine schlechte Platzverhältnisse als Absagegrund an.

A-Klasse West II

TV Gundelfingen – Unterbechingen 3:3

Oft stand Spitzenreiter Gundelfingen in dieser Saison noch nicht am Rande einer Niederlage – im Derby gegen den FC Unterbechingen schon. Nach Toren von Lukas Schmauer (18.), Rene Mayer (50.) und Valentin Förg (68.) führte der Gast bis kurz vor Schluss. Johannes Keiß hatte bis dahin zweimal für den TVG getroffen. Erst in der 88. Spielminute gelang Maximilian Weh noch der Gundelfinger 3:3-Ausgleichstreffer. (dz)

Gundremmingen – FC Lauingen II 1:6

Eine starke Halbzeit reichte dem FCL II, um in Gundremmingen seine Pflöcke einzuschlagen. Fatjon Gashi (2), Qendrim Thaqi, Philip Goldau und Lukas Hummel sorgten bis dahin für einen sicheren 5:0-Vorsprung. Nicht mehr so torreich ging es im zweiten Abschnitt zu: Fatjon Gashi markierte seinen dritten Treffer (65.) und kurz vor Schluss gelang den Platzherren durch Moritz Schwarz der Ehrentreffer. (doze)

Peterswörth – Glött II 0:2

In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr Spielanteile und gingen durch Simon Ansbacher bereits in der 12. Minute in Führung. Mit einem Handelfmeter nach einer halben Stunde vergab Benedikt Guggemos die große Möglichkeit, diese auszubauen. Die Wörther mussten wegen einer Ampelkarte die zweite Hälfte zwar in Unterzahl bestreiten, es gelang ihnen aber, die Partie offen und spannend zu gestalten. Gute Möglichkeiten zum Ausgleich für die Hausherren wurden durch Andreas Arker und Sefedin Bellaqa vergeben, während auf der anderen Seite Stephan Ansbacher und Simon Ansbacher eine Vorentscheidung auf dem Fuß hatten. Den 0:2-Schlusspunkt setzte dann Glötts Eliah Schneider in der 93. Minute. (FRIT)

A-Klasse West III

Roggden – Steinheim 3:4

Der SV Roggden war zwar eine Stunde lang das dominierende Team, doch am Ende siegten die effizienteren Gäste. Es ging gut los für die Hausherren mit dem Führungstreffer von Franz Fürbaß. Mohamed-Ashraf Alrahal glich noch vor der Pause aus. Die Schwächephase in der Schlussviertelstunde nutzten die Steinheimer zu ihren Gunsten. Florian Kempter (2) und Alrahal waren die SSV-Schützen. Die SVR-Treffer kamen von Jonas Wagner und Simon Gaugler. (doze)

Lutzingen/SCU – Asbach-B. 1:1

Die Gäste hatten zu Beginn der Partie mehr Spielanteile, kamen aber erst in der 38. Minute durch Abdullah Samsa zum Führungstreffer. Die SG Lutzingen/Unterliezheim steckte nicht auf und erzielte nach einer von Andreas Hurler getretenen Ecke durch Dennis Mantai mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch, die Strafraumpräsenz auf beiden Seiten gegeben. Während ein Distanzschuss von Lukas Reiser pariert wurde, war Heimkeeper Sebastian Knötzinger in mehreren brenzligen Strafraumsituationen zur Stelle. (HP)

Mörslingen – Marxheim/G. 0:7

Nach einer halben Stunde waren die Fronten geklärt, der Gast führte durch Treffer von Michael Bauer (2), Benedikt Kapfer und Christian Langhammer bereits 4:0. Nach dem Wechsel erhöhte sowohl Bauer (47.) wie auch Spielertrainer Langhammer (50./65.) ihre Tagestrefferzahl auf drei. (phge)