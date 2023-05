„Alles-oder-nichts-Spiel“ in Staufen

Fußball-Kreisligen: Die SpVgg Bachtal braucht einen Derby-Dreier gegen den FC Lauingen, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht erlöschen soll. In der Nord-Gruppe kämpft der SV Holzheim gegen seine Niederlagen-Serie an.

Kreisliga West

Bachtal - FC Lauingen

Richtig gut in Schuss ist derzeit die SpVgg Bachtal. Zuletzt blieb die Elf von Spielertrainer Patrick Mair viermal in Folge ungeschlagen. Nach drei Siegen fühlte sich der späte 2:2-Ausgleich in Altenmünster jedoch wie eine Niederlage an. Mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz zählen für die SpVgg nun nur noch Siege für den Erhalt der Fußball-Kreisliga West. Zwingend nötig für die Mair-Schützlinge ist damit ein Erfolg im Landkreis-Derby am Samstag um 17 Uhr (in Staufen) gegen den FC Lauingen.

FCL-Coach Haris Tausend ist im nordwestlichen Landkreis kein Unbekannter und hat dort beim SV Bachhagel fußballerische Spuren hinterlassen. Weil mit dem FC Lauingen ein namhafter Gast aufläuft, hoffen die SpVgg-Verantwortlichen in diesem „Alles-oder-nichts-Spiel“ auf einen stattlichen Zuschauerzuspruch. Motivierend ist für die Gastgeber die Tatsache, dass sie nun erstmals seit dem dritten Spieltag nicht mehr als Liga-Schlusslicht antreten müssen. Gegenüber der Vorwoche kann Coach Mair wieder auf Stammkeeper Maximilian Ackermann zurückgreifen und will wieder mutig agieren lassen.

„Mit nur drei Punkten aus 16 Spielen waren die Gastgeber in die Winterpause gegangen. Nach dem Trainerwechsel von Roland Häge auf Patrick Mair hat die Spielvereinigung in sieben Spielen den Relegationsplatz ins Visier gerückt“, weiß FCL-Sportleiter Joachim Hauf um die Schwere der Aufgabe. Aber auch sein Team wusste vor Wochenfrist beim 6:2 Heimspielerfolg gegen Jettingen II zu gefallen. Für die Kicker des Trainerduos Tausend/Scheitenberger gilt es, an die gute Chancenverwertung anzuknüpfen. (CHRIS/JOHA)

Es fehlen: SpVgg: Christian Keller, Lukas Wickmair (beide verletzt), Jakub Ruf (verhindert) Hinspiel: 3:0 für FCL

Wiesenbach – Glött

Die Glötter stehen erneut an einem Samstag auf dem Fußballplatz. Zudem ist die Partie um 15.30 Uhr in Wiesenbach ihr viertes Auswärtsspiel in Folge. Zwar ist die Siegesserie mit dem 0:0 in Offingen gerissen, dennoch sind die Lilien im Jahr 2023 weiterhin ungeschlagen. 16 Partien zieht die Mannschaft nun schon ohne Niederlage durch die Kreisliga West. Wiesenbach ist daheim aber schwer zu bezwingen, die Rickauer-Elf darf sich daher auf einen harten Fight einstellen. Zudem hat der Gastgeber selbst noch die theoretische Chance, zumindest den Aufstiegsrelegationsplatz zu erreichen. Der jüngste 4:0-Sieg in Weisingen zeigte deutlich, dass es die Spielvereinigung keinesfalls auslaufen lässt. „Wir müssen zurück zu unseren Tugenden finden. Zuletzt in Offingen haben gewissen Dinge nicht gestimmt“, so Trainer Rickauer: „Wiesenbach ist ein spielstarke und vor dem Tor eine abgezockte Mannschaft. Da gilt vor allem im Zweikampfverhalten voll dagegenzuhalten. Max Krist wird wieder von Beginn an in der Viererkette auflaufen. Er ist bei uns einfach gesetzt mit seiner Zweikampfstärke.“ Glött muss eventuell auf mehrere Akteure verzichten. (RÖB)

Hinspiel: 3:0 für Glött

TG Lauingen – Altenmünster

Zwei Punkte vor Gastgeber Türk Gücü im Mittelfeld rangiert der SC Altenmünster. Beide Teams würden mit einem Sieg den Ligaerhalt endgültig absichern. (her)

Hinspiel: 2:1 für Altenmünster

Mindelzell – Weisingen

Die Wochen der Fußball-Wahrheit haben bereits begonnen und am Sonntag steht das erste „Endspiel“ für Weisingen auf dem Spielplan. Die Aschberg-Kicker reisen zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Mindelzell, das derzeit den letzten Nichtabstiegsrang der Tabelle belegt. Der Abstand zwischen beiden Teams beträgt jedoch bereits acht Punkte. Sollte es keinen Sieg geben, bleibt für den FCW allenfalls der Relegationsplatz ein mögliches Ziel für die Restsaison. Das Hinspiel konnte knapp gewonnen werden und dient damit als Motivation. (DUT)

Hinspiel: 2:1 für Weisingen

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Möttingen

Eine verdiente 0:3-Niederlage kassierte der SVK vor Wochenfrist in Mertingen und ließ dabei vor allem Fußball-Tugenden wie Kampfgeist und Siegeswillen vergessen. Am Sonntag empfangen die Kicklinger den Tabellennachbarn Möttingen. Die Gäste feierten am Mittwoch einen Sieg gegen Oettingen und liegen nur einen Zähler hinter den Kicklingern, die eine deutliche Leistungssteigerung zeigen müssen, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. (TIRE)

Hinspiel: 4:0 für Kicklingen

Holzheim – Mertingen

Beide Teams sind zwar Nachbarn im Tabellenmittelfeld, aber noch nicht ganz „sicher“ was den Klassenerhalt betrifft. Vier Punkte beträgt der Vorsprung von Holzheim auf die Abstiegsränge, fünf der von Mertingen, das vor Wochenfrist einen wichtigen 3:0-Heimsieg über Kicklingen feierte. Der SVH dagegen hat zuletzt fünf Spiele am Stück verloren. Der letzte Saisonspieltag am 27. Mai bringt dann übrigens das Landkreis-Derby gegen Kicklingen. Und da will Holzheim nicht auf einen Sieg angewiesen sein. (dz)

Hinspiel: 2:2-Unentschieden