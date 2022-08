Altenmünster hat den Wiederaufstieg im Visier

Fußball-Kreisliga: Nach neun Jahren stehen sich der SC Altenmünster und FC Lauingen wieder in einem Punktspiel gegenüber,die Gastgeber mit einem neuen Spielertrainer. Heimrecht haben von den Landkreis-Teams nur TG Lauingen und die SpVgg Bachtal.

Von den Landkreis-Teams in den beiden Fußball-Kreisligen West und Nord tritt nur der SV Holzheim bereits am Samstag an (in Wemding). Der Sonntag sieht unter anderem das Duell der beiden früheren Bezirksligisten Altenmünster und FC Lauingen. Damit stehen sich beide Teams erstmals seit neun Jahren wieder in einem Punktspiel gegenüber.

GW Ichenhausen – Glött

Zwei Spiele, zwei Siege: Mit dem Saisonstart sind die Glötter sehr zufrieden – zumindest was die Punktausbeute anbelangt. Ein Wermutstropfen sind die jüngsten Verletzungen von Co-Spielertrainer Edi Keil und Stürmer Jonas Stutzmüller. Wie lange beiden außer Gefecht gesetzt sind, wird sich erst noch zeigen. Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die Rickauer-Schützlinge beim FC Grün-Weiß in Ichenhausen, der sich im Sommer erheblich verstärkt hat. Den Gastgebern gelang nach dem 1:6-Debakel gegen Thannhausen einen 2:0-Sieg über Weisingen. Lilien-Coach Markus Rickauer rechnet seinem Team eine 50:50-Chance aus, „da die ganzen Neuen bei GW vielleicht noch nicht richtig in die spielerischen Abläufe integriert sind.“ Mit Dominik Wohnlich kehrt eine Offensivoption in Rickauers Kader zurück. Der neue SSV-Kapitän hat an Ichenhausen gute Erinnerungen: Beim letzten Auftritt dort gelangen dem Stürmer drei Treffer. (RÖB)

Es fehlen: Martin, Oberfrank, Mielke (alle langzeitverletzt), Keil (Rippenverletzung), Stutzmüller (Außenbandverletzung)

SpVgg Bachtal – Mindelzell

Nach den beiden Auftaktpleiten gegen Glött und Wiesenbach möchten die Bachtaler am Sonntag (17 Uhr, in Landshausen) endlich ihre ersten Kreisliga-Punkte einfahren. Gast SV Mindelzell steht nach zwei Spieltagen ebenfalls noch ohne Punktgewinn da. Bei der SpVgg wurde diese Woche ein zusätzliches Training eingebaut, um bestens auf das Kellerduell vorbereitet zu sein. Dabei kann Coach Roland Häge beinahe aus dem Vollen schöpfen. Alle Urlauber der vergangenen Woche sind zurückgekehrt, einzig auf Christian Keller muss verzichtet werden. Vor allem im Offensivbereich müssen die Häge-Schützlinge zulegen: In den ersten beiden Partien hat es noch zu keinem Treffer gereicht. (CHB)

TG Lauingen – Wiesenbach

Der dritte Spieltag soll für Türk Gücü endlich die ersten Saisonpunkte bringen. Keine leichte Aufgabe: Gast SpVgg Wiesenbach ist mit zwei Siegen und 8:0 Toren in die Runde gestartet. (dz)

Balzhausen – Weisingen

Mit TG Lauingen und GW Ichenhausen hatte Neuling FCW bislang Aufstiegsaspiranten als Gegner. Beim TSV Balzhausen geht es nun gegen eine Mannschaft, die vermutlich ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen muss. Die Ried-Truppe wird trotz Verletzungssorgen alles daran setzen, ihre nächsten Punkte einzufahren. Wieder mit im Kader sind Christoph Schuhmair und Maximilian Knötzinger. (DUT)

Es fehlt: Diego Seiler Hermida; fraglich: Manuel Fischer, Tobias Duderstadt

Altenmünster – FC Lauingen

Der SCA strebt den Wiederaufstieg in die Bezirksliga an. Die Mannschaft um ihren Bayernliga-erfahrenen Spielertrainer Robert Markovic-Mandic wird gegen den FCL deshalb alles daran setzen, die 1:4-Heimschlappe vor Wochenfrist gegen Offingen auszubügeln. Der FC Lauingen zeigte dagegen beim Erfolg in Reisensburg einen überragenden erste Halbzeit – eine Leistung, die es jetzt über die volle Distanz zu bestätigen gilt. (JOH)

Kreisliga Nord

Wemding – Holzheim

Der SVH gastiert bereits am Samstag um 15.30 Uhr in Wemding. Nach zwei Siegen fahren die Aschberger mit einem guten Gefühl ins Ries – zumal diese aufgrund der gezeigten Leistungsbereitschaft und Willensstärke verdient erarbeitet wurden. Der TSV Wemding, der vergangene Saison ganz oben mitspielte, tut sich bisher schwer. Gegen Kicklingen und Möttingen setzte es jeweils eine 1:4-Niederlage. Am dritten Spieltag sollen deshalb endlich die ersten Punkte her. SVH-Trainer Thomas Weber kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. (TF)

Es fehlt: Volker Graf

Donaumünster – Kicklingen-F.

Der SV Kicklingen-Fristingen zeigte vor Wochenfrist ein ganz anderes Gesicht als noch zum Saisonstart und feierte einen 4:1-Erfolg gegen Wemding feiern. Dabei stand die Viererkette seit Langem wieder stabil und vorne wurden die Nadelstiche erfolgreich genutzt. Diesen Sonntag trifft die Prießnitz-Manier-Elf auswärts auf den SV Donaumünster-Erlingshofen, der aus den ersten beiden Saisonspielen nur einen Zähler mitnehmen konnte. Stabilisiert sich die Defensive der Kicklinger weiter, ist beim Ex-Bezirksligisten (zuletzt 2017 bis 2019) ein weiterer „Dreier“ möglich. (TIRE)