An der Spitze nichts Neues: Ehingen vor Kicklingen

Fußball-Kreisklassen Nord I/II: Der Rückrundenstart sieht erfolgreiche Topteams. Unterringingen feiert endlich seinen ersten Saisonsieg und reicht die rote Laterne weiter.

Zum Start in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga Nord II gab es neben den Favoritensiegen von Spitzenreiter Ehingen-Ortelfingen, Kicklingen und Schretzheim auch eine Spielabsage: Das Derby zwischen Unterthürheim und Wertingen II soll jetzt am Sonntag, 17. März 2024, ausgespielt werden.

Kreisklasse Nord II

Kicklingen-F. – Binswangen 4:1

Der Gastgeber kam zwar besser in die Partie, doch Binswangen nutzte seine erste Gelegenheit eiskalt. Die SVK-Defensive brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Kevin Oberschmid roch den Braten und schob zum 0:1 ein (18.). Nach dem Pausenpfiff erhöhte Kicklingen den Druck weiter und hätte durch Bernd Gumpp in Führung gehen müssen – sein Schuss verfehlte das Gästegehäuse knapp. In der 48. Minute konnte Binswangen nach einem Einwurf den Ball nicht richtig klären, und Paul Löffler staubte zum 1:1-Ausgleich ab. Nach 74 Minuten traf Thomas Schön mit einem sehenswerten Schlenzer vom Strafraumeck zum 2:1. Wenig später setzte sich Spielertrainer Jonas Manier nach einem Steilpass von Mario Meier durch und versenkte die Kugel im langen Eck (77.). Den 4:1-Schlusspunkt setzte Lukas Manier, der nach einem perfekten Ball von Sebastian Jung das Spielgerät über Gästekeeper Winkler zum 4:1-Endstand hob (80.). (TIRE)

Oberndorf – FC PUZ 5:1

Es lief zunächst gut für die Gäste, denn Benjamin Mang gelang der Führungstreffer (26.). In der Folge erhöhten die Oberndorfer den Druck und glichen durch Sebastian Hieger kurz vor der Pause aus. Jetzt waren die Hausherren in Schwung und brachten ihre Überlegenheit durch weitere Treffer von Peter Mack, Fabian Kretschmer, Christian Neubaur und Florian Grenzebach deutlich zum Ausdruck. (doze)

Wortelstetten – Eggelstetten 0:0

Beim Heimspiel gegen den Tabellenneunten Eggelstetten versäumten es die Spieler des abstiegsgefährdeten SV Wortelstetten, einen für sie wichtigen Dreier zu setzen. Die Hungbaur-Schützlinge investierten im heimischen Alois-Miller-Stadion viel, blieben aber beim Abschluss glücklos. (doze)

Schretzheim – Donaualtheim 1:0

Der BCS legte im Derby los wie die Feuerwehr und hatte gleich mehrere sehr gute Chancen. Schon die erste davon nutzte Torjäger Behringer zum frühen 1:0. Der SVD musste erst einmal ins Spiel finden. Es entwickelte sich ein Derby mit vielen Zweikämpfen, Einsatz und Kampf. In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild. Schretzheims Keeper Luca Aninger hielt in einer Druckphase der Gäste mehrmals stark. Auf der anderen Seite verpasste es der BCS durch leichtfertig vergebene Chancen und nicht zu Ende gespielte Angriffe, die Führung auszubauen. In der 77. Minute sah Manuel Schuster nach einem normalen Foulspiel Gelb-Rot. Der SVD drückte nun, um den Ausgleich zu erzielen. Die nennenswerteste Chance kurz vor Schluss hatte aber der BCS, als Scharf knapp am Tor vorbeischoss. Schlusslicht Donaualtheim bleibt damit weiterhin ohne Saisonsieg. (MÜDA)

FC Donauried – Ehingen-O. 0:4

Deutlich überlegen zeigte sich Tabellenführer Ehingen/Ortlfingen beim Spiel auf dem Blindheimer Sportplatz. Nach einer Viertelstunde traf Max Ostermeier zur Gästeführung. In der Schlussviertelstunde folgten dann die entscheidenden Tore durch Martin Stangl, Reinhold Armbrust und Christian Birthelmer zum 4:0-Auswärtserfolg. (doze)

Kreisklasse Nord I

Bissingen – Mönchsdeggingen 1:4

Gegen clevere und kaltschnäuzige Gäste hatten sehr bemühte Hausherren letztlich klar das Nachsehen. Bissingen fand zunächst sehr gut ins Spiel und war absolut ebenbürtig. Nach 30 Minuten übernahmen jedoch die Mönchsdegginger das Kommando im Mittelfeld. Ein Doppelschlag vor der Pause durch Philipp Beck per Kopf (35.) und Sven Mecko (40.) aus 16 Metern brachte sie auf die Siegerstraße. In der 57. Minute setzte sich Sven Mecko im Strafraum durch – 0:3. Hoffnung keimte auf, als Daniel Braun eine Minute später mit einem 17-Meter-Schuss in den Winkel zum 1:3 verkürzte. Bissingen versuchte bis zum Schluss nun alles, Dominik Konle verpasste den Anschlusstreffer knapp (69.). Symptomatisch war das 1:4: Philipp Beck traf eiskalt per Direktabnahme von der Strafraumkante (76.). (WM)

Unterringingen – Gundelsheim 3:2

Am 14. Spieltag feierten die Unterringinger endlich ihren ersten Saisonsieg. Sie gingen durch Lukas Mittring (22.) per Strafstoß in Führung. In die Karten spielte der Platzelf die „Rote“ für Gästekicker Fabian Pfeifer kurz vor der Halbzeitpause. Philipp Weng (2:0/55.) und Jochen Mittring (3:2/65.) sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg. Die beiden Treffer der SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau erzielten Maximilian Schuster (2:1/62./FE) und Dominik Stowasser (2:2/63.). Der TSV gibt damit die rote Laterne an die SG Wolferstadt/Wemding ab. (doze)

Kreisklasse West II

Gleich drei der sieben Partien in der Fußball-Kreisklasse West II wurden am Wochenende wegen der schwierigen Witterungs- und Platzverhältnisse abgesagt. Betroffen waren die Spiele der SG Bächingen/Medlingen gegen Wittislingen, des SV Aislingen gegen Tabellenführer TSV Burgau und des FC Weisingen gegen die SG Reisensburg-Leinheim. Letztere Begegnung ist bereits für Sonntag, 17. März 2024, 14 Uhr, neu terminiert.

Röfingen – Bachtal 5:2

Eine schmerzhafte Niederlage musste die SpVgg Bachtal zum Rückrundenauftakt in Röfingen einstecken. Die deutliche Schlappe kam durch eine effektive Chancenauswertung der Gastgeber und zu viel Passivität der SpVgg zustande. Schon in der 3. Spielminute brachte Enes Bastan die Heimelf per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. Diese konnte Valentin Schäffler in der 15. Minute nach Vorarbeit von Martin Lukschnat egalisieren. Doch die Hausherren zeigten sich präsenter und kamen erneut durch Bastan (25.), Alexander Kränzle (40.) und Bruno Lokodi (44.) zu einer klaren 4:1-Halbzeitführung. Bastan sorgte in der 59. Minute mit seinem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Die Bachtaler bäumten sich in der Schlussphase auf und stemmten sich gegen eine höhere Niederlage. Kapitän Steffen Schießle konnte in der 88. Minute auf Vorlage von Patrick Mair aber nur noch auf 5:2 verkürzen. (CHRIS)

Ziertheim-D. – Wasserburg 3:1

Der SV Ziertheim-Dattenhausen verabschiedet sich mit einem Sieg gegen Wasserburg bereits in die Winterpause. Nach unglücklichen und teils unverdienten 0:1-Niederlagen in den jüngsten zwei Spielen gelang dem SVZD endlich sein zweiter Dreier in dieser Saison. In nur 13 Minuten stellten die Hausherren durch die Treffer von Daniel Wünsch und Dominik Jankowetz den Spielstand auf 2:0, was zeitgleich die verdiente Halbzeitführung bedeutete. In Hälfte zwei kam Wasserburg besser ins Spiel. Daniel Willmann vollendete schließlich einen Angriff über die linke Seite zum Anschlusstreffer (77.). Ziertheim geriet jedoch nicht ins Wackeln. Im Gegenteil, Michael Lindacher sorgte mit seinem Treffer zum 3:1 in der 87. Minute für die Entscheidung. (jugo)

Neumünster-U. – Villenbach 3:3

Dass sich in Neumünster zwei offensivstarke Teams gegenüberstanden, verrät das torreiche Endergebnis von 3:3. Alexander Berchtenbreiter brachte die Gäste nach neun Minuten in Führung. Dann waren die Hausherren am Drücker und drehten durch Treffer von Thomas Wink und Fabian Schrodi kurzweilig die Partie. Ein Eigentor von Jürgen Litzel führte zum 2:2-Pausenstand. Nun war es Pascal Schrodi, der die Einheimischen wieder in Front brachte. Aber die Antwort der Villenbacher ließ nicht lange auf sich warten. Auf Vorlage von Benedikt Lutz sorgte Christian Dippel für den 3:3-Ausgleich. Der SVV steht damit punktgleich mit Burgau, das allerdings zwei Begegnungen weniger ausgetragen hat, an der Tabellenspitze der KK West II. (doze)

TGB Günzburg – Baiershofen 3:1

Schon nach drei Spielminuten lagen die Günzburger Türken durch ein Tor von Hakan Polat in Führung. Die Gäste konnten sich in der Folge nur bedingt entfalten und fingen sich nach der Pause zwei weitere Gegentore durch Abdulkadir Özdogan und Firat Ece ein. Den Gegentreffer für Grün-Weiß Baiershofen erzielte erst in der Schlussviertelstunde Peter Wiedemann. (doze)