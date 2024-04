Aufgeben steht für Glött außer Frage

Fußball-Bezirksliga Nord: Schlusslicht SSV Glött hat mit dem FC Horgau noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Heimniederlage an Ostern gegen den FC Günzburg hat die SSV Glött im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Nord mit voller Wucht zurückgeworfen. Die Mannschaft von Coach Peter Eggle ist vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim FC Horgau prompt wieder das Schlusslicht. Bitter für die Aschbergler, weil die gesamte Konkurrenz punkten konnte.

Glött muss auswärts punkten

Abgeben kommt für die Lilien aber nicht in Frage. Nun müssen eben endlich auch auf fremdem Terrain Punkte her. SSV-Coach Peter Eggle sah die Partie gegen Günzburg nicht so schlecht, wie sie nach dem Spiel gemacht wurde: „Viele Dinge waren ganz gut, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir die eine oder andere Chance, selbst in Führung zu gehen. Das Gegentor haben wir wie so oft in der Saison viel zu einfach gefangen. Es sind dann halt Kleinigkeiten, die in dieser Liga den Unterschied ausmachen.“

Jetzt müssen seine Lilien gegen Horgau eine Schippe draufpacken. An das Hinspiel haben die Glötter keine guten Erinnerungen. Das 1:5 auf eigenem Platz war das bislang schlechteste Saisonspiel der SSV. Damals wurde sie vom FC Horgau regelrecht vorgeführt. Da gilt es, eine offene Rechnung zu begleichen. „Wir wollen einen Dreier holen, denn schon aufgrund der Tabellenkonstellation zählen für uns nun nur noch Siege“, so Eggle weiter.

Wohnlich kehrt in Glötts Sturm zurück

Für dieses Vorhaben können die Glötter auf ihren Goalgetter Dominik Wohnlich zurückgreifen, der nach einer Verletzungspause wieder mitspielen kann. Er wird das Offensivspiel sicherlich beleben. Coach Eggle steht nach überstandenem Infekt ebenfalls wieder bereit. Er muss womöglich gleich den Platz von Markus Weigl einnehmen. Der Winterneuzugang hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt die kommenden Wochen aus. Wieder an Board ist dagegen Urlauber Raphael Martin, der gegen Horgau den Abwehrverbund der Glötter stärken soll.

Gastgeber Horgau hat mit 30 Punkten den Klassenerhalt bereits so gut wie gesichert und ist nach zwei Niederlagen an Ostern nun vor eigenen Zuschauern auf Wiedergutmachung aus.

