Ausgebrannt – Spiel der Gundelfinger U23 abgesagt

Fußball-Bezirksliga Nord: Ein Feuer im Sportheim-Keller des SC Griesbeckerzell ruft vier Feuerwehren auf den Plan.

Eigentlich hatte sich Gundelfingens U 23-Trainer Peter Stegner schon auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Gegenspieler Sebastian Kinzel gefreut. Daraus wird nichts, die für Sonntag geplante Bezirksliga-Partie beim Torjäger des SC Griesbeckerzell ist abgesagt. Der Grund: Am Donnerstagabend war im Keller des SCG-Sportheims ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Zeuge gegen 19.20 Uhr Rauch, der aus dem Kellerbereich des Sportheims am Schulweg aufstieg. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Griesbeckerzell die Wehren aus Aichach, Edenried und Obergriesbach. Unterstützt wurden sie von der Kreisbrandinspektion.

Wie der Einsatzleiter, der Kommandant Bernhard Höß von der Zeller Feuerwehr, berichtet, war der Brand nach gut einer Stunde gelöscht. Über 50 Einsatzkräfte waren laut Höß vor Ort. Mehrere Trupps seien unter Atemschutz im Gebäude gewesen, um auszuschließen, dass sich noch Menschen im Keller aufhalten. Auf dem Sportgelände war Trainingsbetrieb. Gefährdet gewesen sei niemand, so Höß.

Die Zeller Wehr war noch bis etwa 1 Uhr morgens zur Brandwache vor Ort, um zu verhindern, dass der Brand erneut aufflammt. Die Brandursache war laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt in der Sauna. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Lutz Stammnitz, Präsident des SCG, geht von einer deutlich höheren Schadenssumme aus. Er rechnet mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. „Statik, Decken, Fußbodenheizung – das lässt sich nicht schnell reparieren“, sagt Stammnitz am Freitagnachmittag. Am Abend wolle er mit dem Präsidium über das weitere Vorgehen beraten.

Das Fußball-Bezirksligaspiel der ersten Mannschaft gegen die U 23 des FC Gundelfingen, das für Sonntag, 15 Uhr, angesetzt war, ist abgesagt. Das Sportheim ist derzeit nicht benutzbar, so Stammnitz. (cb/gül)