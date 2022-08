Ausgleich, Rückstand, Ausgleich – eine heiße Schlussphase in Rain

Fußball-BezirksligaNord: Gundelfinger U 23 steckt beim TSV Rain II nicht auf und spielt noch 3:3.

In einer heißen Schlussphase erkämpft sich die U 23 des FC Gundelfingen einen Punkt bei der Regionaliga-Reserve des TSV Rain. Bevor die Gastgeber ihre 3:2-Führung durch Imre Pardi richtig feiern konnten (90.+2), warf das Team von Coach Peter Stegner alles nach vorne – mit Erfolg: Der letzte Angriff in der vierminütigen Nachspielzeit brachte nach einer von Luca Nelkner getretenen Flanke durch den starken Markus Böck das Tor zum 3:3-Endstand.

Gundelfingen legt nach der Pause zu

„Dank einer leidenschaftlicheren zweiten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung“, resümierte FCG-Trainer Peter Stegner: „In der ersten Hälfte waren wir mental und körperlich nicht da, den Schalter haben wir dann erst nach dem Wechsel umgelegt.“

Im Wechselbad der Gefühle

Das Rainer 1:0 glich Laurin Völlmerk per Handelfmeter für die grün-weißen Bezirksliga-Kicker aus (39.), doch kurz darauf brachte ein TSV-Standard den erneuten Rückstand Gundelfingens (41.). In der Pause hatten sich die Gärtnerstädter viel vorgenommen, was nun auch an der Körpersprache erkennbar war. Es dauerte jedoch bis zur 88. Minute, ehe Bernhard Rembold drei Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball zum 2:2 ins lange Eck schob. Es begann das Wechselbad der Gefühle samt der „Stunde des Markus Böck.

FC Gundelfingen U 23: Karg; Urban, Leimer, Decker, Rembold, Schön, Werner (82. Schneider), Danzer (90. Friebel), Neher (46. Nelkner, 68. Karpf), Böck, Völlmerk Tore: 1:0 Matthias Kühling (18.), 1:1 Lauin Völlmerk (39./HE), 2:1 Niko Schröttle (41.), 2:2 Bernhard Rembold (88.), 3:2 Imre Pardi (90.+2), 3:3 Markus Böck (90.+4) Schiedsrichter: Patrick Krettek (BSV Neuburg) Zuschauer: 100