Bachtal gewinnt das Absteiger-Duell

Fußball-Kreisklassen West II/Nord I und II: Der FC Weisingen steckt nach dem 3:4 in der hinteren Tabellenregion fest. Baiershofen bringt Gastgeber Burgau die erste Saisonniederlage bei.

Weisingen – Bachtal 3:4

Wieder wurde es nichts mit dem ersten Saisondreier, denn trotz toller Aufholjagd feierten nach dem Schlusspfiff die Bachtaler Gäste den Sieg im Duell der beiden Absteiger. Das Spiel der Fußball-Kreisklasse West II war noch keine drei Minuten alt, als erstmals das Netz zappelte: Nach eigenem Eckball vertändelte Weisingen den Ball und lief in einen Konter: Tim Liebert erzielte aus 18 Metern das 0:1. Nach einer Viertelstunde erreichte ein Querpass Valentin Schäffler, der gekonnt ins kurze Eck traf – 0:2. Weitere Tore verhinderten Sascha Wild gegen Jakub Ruf sowie auf der Gegenseite Markus Reichhart gegen Timo Kaltenstadler. Das 0:3 war eine Kopie des ersten Tores. Erneut war Liebert zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit wurde ein Eckball auf Manuel Fischers Kopf verlängert, der aus einem Meter auf 1:3 verkürzte. Nach dem Wechsel drückte der FCW auf den Anschlusstreffer, kassierte jedoch durch Liebert, der mutterseelenallein am Strafraum den Ball zugespielt bekam, das 1:4. Für Weisingens Moral sprach die Schlussoffensive: Der eingewechselte Ex-FCW-Torjäger Stefan Friegel brachte neuen Schwung und machte mit seinem dritten Ballkontakt das 2:4. Philipp Klausers direkt verwandelter Freistoß in der Schlusssekunde bedeutete den 3:4-Endstand und zeigte, dass Weisingen zumindest offensive Akzente setzen konnte. (DUT)

Aislingen – Bächingen/FCM 3:3

In letzter Sekunde sicherten sich die Aislinger doch noch einen Punkt. Niklas Hahn hatte schon nach vier Minuten die 1:0-Führung erzielt. Kurz darauf visierte Gast Alexander Nusser den SVA-Torpfosten an. In der 22. Minute schloss Alexander Nusser den ersten Angriff der SG Bächingen/Medlingen flach zum Ausgleich ab. Die Aislinger Antwort folgte prompt: Nach einem Freistoß von Johannes Böck machte Niklas Hahn das 2:1. Erneut nicht lange ließ das 2:2 auf sich warten: Jamain Cermak nutzte dafür ein Zuspiel von Alexander Nusser. Die Gäste-Elf startete den zweiten Durchgang mit ihrem dritten Treffer (Fabian Greil/50.). Kurz darauf verfehlte Adrian Berger das grün-weiße Tor um Zentimeter. Die Platzherren selbst waren nach der Halbzeitpause nicht mehr gefährlich. Ein Standard in der Nachspielzeit bescherte ihnen dann doch noch die Punkteteilung: Tobias Brenner vollstreckte den Freistoß von Johannes Böck. (EST)

Wittislingen – Villenbach 0:0

Die Kanoniere aus dem Zusamtal blieben diesmal ohne Treffer. Gastgeber Wittislingen zeigte eine solide Leistung im Deckungsverband und verdiente sich am Ende den einen Zähler. (doze)

Reisensburg – Ziertheim-D. 6:0

Ein Doppelschlag der Reisensburger in der Anfangsphase durch Luca Wagner (4./5.) durchkreuzte alle Bemühungen der Gäste. Wagner legte noch vor der Pause das 3:0 nach. Weitere Treffer durch Leopold Munk und zweimal Nikolai Albrecht führten zum hohen Heimerfolg Reisensburgs. (doze)

Burgau – Baiershofen 0:2

Die erste Saisonniederlage kassierten die Burgauer am neunten Spieltag gegen Baiershofen. Die spielentscheidenden Treffer der Angerdörfler fielen erst nach der Halbzeitpause. Zunächst war Johannes Kraft zur Stelle und kurz vor Ende traf Jonas Fritz zum 0:2. (doze)

Neumünster-U. – Röfingen 6:0

Die Heimelf legte vor 110 Zuschauern mit Offensivfußball los, der an die Hinrunde der vergangenen Saison erinnerte. Den Torreigen eröffneten Fabian Greiler (5.) und per Distanzschuss Christian Wink (11.). Pascal Schrodi und Stefan Kirchberger hatten weitere hochkarätige Chancen. Auf der Gegenseite entschärfte Moracaj einen Freistoß von Kochlöffel. Im zweiten Abschnitt ging Neumünster weiter engagiert zu Werke, was gleich das 3:0 durch Pascal Schrodi nach starker Vorarbeit seines Bruders zur Folge hatte (50.). „Fabs“ Schrodi legte in der 65. Minute nach Zuspiel von Kirchberger das 4:0 nach. Der Vorlagengeber erhöhte auf 5:0, Daniel Kränzle per Freistoß in den Winkel (75.) zum Endstand. (js-)

Kreisklasse Nord II

Oberndorf – Schretzheim 0:1

Der BC Schretzheim bleibt in der Fußball-Kreisklasse Nord II auf Erfolgskurs. Bereits in der 4. Minute erzielte er mit der ersten Chance das 0:1. Jonas Behringer legte uneigennützig in die Mitte zum heranstürmenden Jakob Minnich, der einschoss. In der Folge hatte Oberndorf mehr von der Partie und lief immer wieder an, doch die BCS-Defensive war auf dem Posten. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte drückte Oberndorf gegen Schretzheimer, die nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Erst gegen Ende, als der VfB alles nach vorne warf, hatten die Gäste noch mehrere gute Gelegenheiten. Dank einer kämpferischen Leistung holte sich der BCS nicht unverdient die drei Punkte. (MÜDA)

Wertingen II – FC PUZ 1:2

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Fans in diesem Spiel. Die frühe Führung für die Hausherren durch Marko Barisic fiel verdient, die Wertinger waren zu Beginn am Drücker. Diese Dominanz verloren sie im Laufe des Spiels – und erst recht in Hälfte zwei. Nach einer knappen Stunde markierte Stefan Böck den Ausgleich, PUZ-Spielertrainer Benjamin Mang sorgte zehn Minuten vor dem Ende für den Siegtreffer der Gäste. (THMI)

Wortelstetten – Kicklingen-F. 0:8

In blendender Spiellaune präsentierte sich Spitzenreiter Kicklingen. Jonas Manier und Mario Meier sorgten für eine 2:0-Pausenführung der Gäste. Danach ging es Schlag auf Schlag: Markus Hitzler (2), Jonas Manier (2), Mario Meier sowie Bernd Gumpp schraubten das Ergebnis auf 8:0 hoch. (doze)

Unterthürheim – Donaumünster 2:4

Bereits nach sechs Minuten ging die Heimelf in Führung: Stefan Mair schickte Armin Rebele, dessen Hereingabe bugsierte Tobias Schneider ins eigene Tor. Mit zunehmender Spieldauer kam der Gast besser ins Spiel und erzielte in durch Florian Schreiber das 1:1 (33.) sowie in der 43. Minute das 1:2 (Jeremy Kole). Danach hielt TSV-Keeper Niki Enzler einen Foulelfmeter von Jürgen Sorg. In der 55. Minute legte erneut Kole das 1:3 nach. Unterthürheim fing sich wieder und gestaltete das Spiel offener, trotzdem gelang Sorg per Hacke das 1:4. Für die Platzherren sprang nur noch das 2:4 durch Moritz Bestle heraus. (TSV)

Ehingen-O. – Donaualtheim 3:0

Der SVEO hält durch diesen Erfolg gegen noch punktlose Donaualtheimer den Anschluss zur Spitzengruppe. Bereits in der siebten Minute machte Spielertrainer Armbrust nach einem Freistoß von Tobias Dennerlöhr per Kopf das 1:0. In der zweiten Halbzeit blieben die Gäste weiter völlig harmlos, wogegen sich die Ehinger weitere Torchancen erarbeiteten. Schmidbaur vergab in der 52. Minute frei vor dem Tor. Auch Birthelmer und Leser scheiterten am starken Torhüter der Gäste. Erst in der 77. Minute konnte Armbrust nach Vorlage von Kottmair das hochverdiente 2:0 erzielen. Kurz vor Schluss traf Marco Aust noch zum 3:0-Endstand. (jade)

FC Donauried – Binswangen 3:1

Keine Geschenke machten der FC Donauried seinem Ex-Trainer Charly Eutinger, der mit seinem neuen Klub TSV Binswangen zu Gast war. Sebastian Böhm und Son Tran Xuan schossen den 2:0-Vorsprung heraus. Als Marco Besel verkürzte, stand die Partie auf Messers Schneide. Erst Dominic Mengeles Tor zum 3:1 (83.) brach den Gäste-Widerstand. (doze)

Kreisklasse Nord I

Unterringingen – Harburg 0:2

Teuer verkaufte sich Schlusslicht TSV Unterringingen gegen die Burgstädter, musste aber dennoch den Gästen die Punkte überlassen. Daniel Ott traf schon nach acht Minuten zum 0:1. Im zweiten Abschnitt ließ der Harburger Nicolas Rieß den zweiten Treffer folgen. (doze)

Bissingen – Flotzheim 1:2

Im Gegensatz zur Vorwoche präsentierten sich die Bissinger verbessert, konnte aber den verdienten Sieg der Gäste nicht verhindern. Bereits nach fünf Minuten erzielte Meyr aus dem Gewühl heraus das 0:1. Der erste TSV-Torschuss führte durch Braun gleich zum Ausgleich (26.). Im zweiten Abschnitt nutzte Sebald einen Abwehrfehler eiskalt aus – 2:1 (56.). Die Gäste verpassten es, die Führung auszubauen, weil sie freistehend vergaben oder am Bissinger Schlussmann scheiterten. Mehr als ein Torschuss von Braun (80.) kam von den Platzherren nicht mehr. (WM)