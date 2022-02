Fußball-Bayernliga Süd

04:00 Uhr

Die Suche des FC Gundelfingen nach dem richtigen Mix

Plus Fußball: Für den FC Gundelfingen beginnt bei Türkspor Augsburg die Frühjahrsrunde. Ob Stammkeeper Dewein aufläuft, ist dabei nicht die einzige offene Frage.

Von Walter Brugger

Als Dennis Lechner quasi mit der letzten Aktion des Spiels den FC Gundelfingen zum 3:2-Sieg geschossen hatte, war die Welt beim Bayernliga-Aufsteiger voll in Ordnung. Nach dem Erfolg gegen Türkspor Augsburg fanden sich die grün-weißen Fußballer vergangenen August sogar in der oberen Tabellenhälfte wieder. Zum Auftakt der Frühjahrsrunde treffen die Gundelfinger am Sonntag (13.30 Uhr) erneut auf Türkspor – und FCG-Coach Martin Weng hofft im Haunstetter Stadion auf ein ähnliches Glückserlebnis wie in der Vorrunde. Denn für die mittlerweile im Abstiegskampf steckenden Gundelfinger ist jeder Punkt Gold wert.

