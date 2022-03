Ein Elfmeterschießen in Gundelfingen ist möglich

Fußball: Die Heimpartie gegen den TSV Kottern wird für den FC Gundelfingen mehr als ein Punktspiel. Deshalb muss nach 90 Minuten noch keineswegs Schluss sein.

Die alte Fußball-Weisheit, dass ein Spiel 90 Minuten dauert, hat für das schwäbische Derby zwischen den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen und des TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr) nur bedingt Gültigkeit. Für die Tabelle und damit den Abstiegskampf zählt das Ergebnis nach Ende der regulären Spielzeit. Sollte es allerdings Unentschieden stehen, wird im Elfmeterschießen doch noch ein Sieger ermittelt.

Ist das nun ein Pilotprojekt des Bayerischen Fußball-Verbandes, um künftig mehr Spannung zu erzeugen? Die Antwort lautet: Nein. Vielmehr liegt es daran, dass die Partie gleichzeitig Punkt- wie Cupspiel ist und als Qualifikation für den Toto-Pokal 2022/23 hergenommen wird. Darauf hatten sich die Vereinsvertreter bei einer Umfrage im Winter mehrheitlich geeinigt, ansonsten hätte der Verband an Ostern noch ein weiteres Spiel angesetzt. Angesichts aller Unwägbarkeiten rund um die Pandemie ist die Lust bei den Fußballern auf zusätzliche Belastungen verständlicherweise eher gering.

Kein Gundelfinger Straßstoßtraining

Ein Strafstoßtraining hat FCG-Trainer Martin Weng nicht absolvieren lassen. „Wenn es denn soweit kommt, wird es wohl das entspannteste Elfmeterschießen meines Lebens“, gibt der Coach zu und macht klar, dass der klare Fokus auf dem Ergebnis nach 90 Minuten liegt. „Wir können Kottern in der Tabelle überholen, das allein ist in unserer Situation eigentlich schon Wahnsinn“, so Weng, der unter der Woche mal die Statistik unter die Lupe genommen hat. In der Rückrunde haben die Grün-Weißen erst drei Gegentore kassiert, liegen nach Punkten auf Rang sechs. „Dabei sind wir noch gar nicht an der Leistungsgrenze und müssen immer wieder wichtige Spieler ersetzen.“ Wie etwa Manuel Müller, der die Hälfte aller Partien verpasste.

Gegen Kottern steht Müller wieder zur Verfügung, genauso wie Marius Brugger und Jan-Luca Fink, die zuletzt beim Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing (1:1) ersetzt werden mussten. Das könnte Wengs Handlungsspielraum vergrößern. Wenn nicht Corona in Form von positiven Testergebnissen kurzfristig einen Strich durch die Rechnung macht. Die Pandemie schwebt derzeit wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Amateurfußball. „Zum Glück sind wir bislang noch glimpflich durchgekommen“, berichtet Weng und hofft, dass die Grün-Weißen von einem Ausbruch verschont bleiben.

FC Gundelfingen: Ratter; Grötzinger, Brugger, Anzenhofer, Kühn, Reutter, Heiß, J. Fink, Böck, Noller, Braun, Elze, Müller, N. Fink, Schneider, Ost, Hauf, Lechner

Lesen Sie dazu auch

Gundelfingens Gegner:

In den ersten Partien nach der Winterpause konnte der TSV Kottern beim TSV Wasserburg (1:1) und TSV 1865 Dachau (1:0) punkteten die Allgäuer, gegen den Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing kassierten sie eine unglückliche 1:2-Heimniederlage. Womit das „Zittern“ weitergeht. Denn eigentlich sehen sich die Kicker vom Kemptener Stadtrand eher im vorderen Drittel der Tabelle angesiedelt, nach Gundelfingen reist das Team von Trainer Matthias Günes aber als 13. – mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den FCG. Zuversichtlich, dass der TSV Kottern auch kommende Saison wieder in der Bayernliga spielt, stimmen Günes nicht nur die ersten Auftritte nach der Winterpause, sondern auch, dass mit Julian Feneberg und Tim Buchmann zwei lange vermisste Führungsspieler mittlerweile wieder zur Verfügung stehen. Außerdem stießen im Winter Filip Dobras (FC Kempten) und Offensivspieler Ertan Soysal (FC Memmingen II) als weitere personelle Alternativen zu seinem Kader. Das Hinspiel gewann Kottern in den Schlusssekunden mit 2:1 – und auch in der Gesamtbilanz der direkten Pflichtspielduelle seit 1964 haben die Allgäuer leicht die Nase vorne. Zehn Remis und elf FCG-Erfolgen stehen 13 Kotterner Siege gegenüber.