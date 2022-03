Eine Woche der Hiobsbotschaften für Gundelfingen

Fußball: Der Kader des FC Gundelfingen schrumpft vor der Partie beim Tabellenführer. Im Sommer gehen der Kapitän und sein "Vize".

Es ist keine drei Wochen her, da war die Auswechselbank des Bayernligisten FC Gundelfingen schier überbelegt. Zehn Akteure nahmen in der Partie bei Türkspor Augsburg (1:1) dort Platz. „Ich wurde gefragt, ob das nicht zu viele seien und ob da Unruhe aufkommt“, verrät FCG-Trainer Martin Weng. Vor dem Gastspiel der Grün-Weißen beim souveränen Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing (Samstag, 14 Uhr) hat sich die Situation allerdings grundlegend verändert. Denn unter der Woche kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen von seinen Fußballern, weshalb Weng noch nicht einmal weiß, ob er genügend Kicker zusammenbringt, um während der Partie die erlaubten fünf Wechsel vornehmen zu können.

Immer mehr Verletzte und Erkrankte in Gundelfingen

Was aber ist bei den Gärtnerstädtern vorgefallen? Torhüter Dominik Dewein ist schon länger am Sprunggelenk verletzt, Felix Hafner fehlt mit einer gebrochenen Hand und Sandro Caravetta ist wegen Kniebeschwerden wieder drei bis vier Wochen raus aus dem Geschehen. Marius Brugger, Manuel Müller, David Spizert, Jan-Luca Fink und Elias Weichler sind in den vergangenen Tagen auf unterschiedliche Weise erkrankt. Und im Abschlusstraining bekam dann noch Außenverteidiger Michael Grötzinger Leistenprobleme. „Sein Einsatz ist stark gefährdet“, so Trainer Weng.

Insofern weicht der 37-Jährige schon mal von einer alten Gepflogenheit ab: „Ich halte nichts davon, von einem Bonusspiel zu sprechen. Oder davon zu reden, dass wir nichts zu verlieren haben. Auf die Partie in Hankofen trifft das allerdings mal doch irgendwie zu.“ Wobei der Coach seine verbliebenen Schützlinge keinesfalls schlechtreden will: „Jeder von denen, die auf dem Platz stehen werden, war auch schon unter normalen Umständen in der Startformation.“ Als Beispiel führt er Markus Böck an, „der sich den Einsatz durch gute Trainingsleistungen eigentlich schon früher verdient hat. Insofern freut es mich für ihn, dass er nun ran darf.“

Einer, der junge Spieler wie Böck führen kann, ist Vize-Kapitän Fabio Kühn. Allerdings befindet sich der 25-Jährige ebenso wie der eigentliche Spielführer Tiemo Reutter auf „Abschiedstour“. Während Reutter nach einer Vielzahl von Verletzungen schon länger sein Karriereende angekündigt hat, sind bei Kühn berufliche Gründe ausschlaggebend. „Wenn die Veränderung eintritt, kann ich einfach nicht mehr regelmäßig trainieren“, verrät der Abwehrspiele, der trotzdem nicht ganz aufhören möchte, sondern künftig für seinen Heimatklub SV Oberelchingen in der Kreisliga auflaufen wird. Wo sein Vater Thomas als Trainer tätig ist. Und eine Tür lässt er sich offen: „Sollte sich die Situation ändern, dann komme ich gerne nach Gundelfingen zurück. Denn ich gehe im Guten – hoffentlich mit dem Klassenerhalt.“

FC Gundelfingen: Ratter; Böck, Grötzinger (?), Kühn, Anzenhofer, Reutter, Heiß, Braun, N. Fink, Elze, Noller, Tarakan, Schneider, Ost, Lechner, Hauf

Lesen Sie dazu auch

Der Gegner: Seit zehn Jahren gehört die SpVgg Hankofen-Hailing mittlerweile der Bayernliga Süd an, was für einen Dorfklub ohnehin schon eine stolze Bilanz ist. Doch die Niederbayern streben nach noch Höherem, kommende Saison könnten dann sogar ehemalige Profiklubs wie die SpVgg Unterhaching oder Schweinfurt 05 Station im Landkreis Straubing-Bogen machen. Denn aktuell führt die SpVgg die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an und klopfen ans Tor zur Regionalliga. Ein Erfolg, mit denen die Hankofer nach jahrelangem Abstiegskampf selbst nicht gerechnet haben. Doch wenn es schon mal so gut läuft, dann soll die Chance auch genutzt werden. Zumal das Glück den Schützlingen des Trainerduos Heribert Ketterl und Tobias Beck hold ist. Vergangene Woche lag die SpVgg beim TSV Kottern bis fünf Minuten vor Schluss zurück – und gewann doch noch 2:1. Die Bilanz gegen den FCG ist mit je einem Sieg, Remis und einer Niederlage ausgeglichen, das Hinspiel im Schwabenstadion konnte Hankofen mit 2:0 gewinnen.