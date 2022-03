Gundelfingen hat den direkten Vergleich im Hinterkopf

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Im Abstiegskampf mit TSV Dachau 1865 geht es für den FC Gundelfingen um mehr als nur drei Punkte.

Nach zwei Auswärtsspielen zum Auftakt des Punktspieljahres ist bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen die Vorfreude auf den ersten Auftritt im heimischen Schwabenstadion groß. „Die Jungs brennen“, hat Trainer Martin Weng sichtlich zufrieden festgestellt, wenngleich er in der Partie gegen den TSV Dachau 1865 (Samstag, 14 Uhr) nicht sein komplettes Personal zur Verfügung hat.