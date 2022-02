Gundelfingen nicht vom Winde verweht

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Bei Türkspor Augsburg macht der FC Gundelfingen einen Rückstand wett. Bis der Ball im Tor liegt, muss Manuel Müller bange Momente überstehen.

Je länger die Bayernliga-Partie zwischen Türkspor Augsburg und dem FC Gundelfingen dauerte, desto stärker wurden die Windböen, die durchs Haunstetter Stadion wehten und jedes Abspiel von Minute zu Minute unberechenbarer machten. „Das war ganz schön brutal“, meinte nicht nur FCG-Routinier Manuel Müller, der letztlich froh darüber war, dass die grün-weißen Kicker durch das 1:1 (0:0) einen Punkt mit nach Hause nahmen. Wozu Müller maßgeblich beitrug.