Gute Tipps für Benedikt Ost vom FC Gundelfingen

Plus Vor der Partie gegen den TSV Wasserburg bekommt der Stürmer Ratschläge und freut sich über sein erstes Tor. Diskussionsstoff liefert aber ein anderer Treffer.

„Jetzt werde ich auch mal als Torschütze erwähnt“, meinte Benedikt Ost, als er sich sichtlich zufrieden in Richtung Mannschaftskabine bewegte. Der Stürmer des FC Gundelfingen hatte in den vergangenen Wochen viel gerackert, sich aufgerieben, ein Bayernliga-Treffer war dem 21-Jährigen bis dato aber noch nicht vergönnt gewesen. Im Heimspiel gegen den TSV Wasserburg brach der Bann, Ost knipste und lieferte damit seinen Beitrag zum 2:1 (1:0)-Erfolg der Grün-Weißen im Duell mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.