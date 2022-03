Überraschungscoup des Gundelfinger Rumpfteams

Plus Fußball: Keeper Timo Ratter erlebt in Hankofen ein Auf und Ab samt 1:1 des FC Gundelfingen beim Tabellenersten.

Timo Ratter fiel ein großer Stein vom Herzen. „Da bin ich in wenigen Minuten durch ein regelrechtes Wellental der Gefühle gegangen“, gab der Torhüter des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen freimütig zu. Schien er nach einem gehaltenen Elfmeter erst der Held zu werden, ging der Rückstand beim Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing dann mit auf die Kappe des 20-Jährigen. „Darüber hätte ich mich mit Sicherheit die ganze Woche über geärgert“, gab Ratter zu, wenn da nicht noch ein Glücksmoment dazugekommen wäre. Denn Fabio Kühn schoss die Gundelfinger noch zum 1:1 und damit zum überraschenden Punktgewinn.