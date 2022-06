Fußball

vor 49 Min.

Beim TSV Wertingen beginnt eine neue Ära

Plus Die Vorbereitung des TSV Wertingen mit Neu-Trainer Daniel Schneider beginnt am Montag. Und es kommt ein weiterer Neuzugang.

Eine neue Zeitrechnung beginnt am kommenden Montag beim TSV Wertingen. Mit Daniel Schneider steht in zwei Tagen ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke des Fußball-Bezirksligisten. Er löst Roman Artes ab, der die Zusamtaler als Interimscoach in der abgelaufenen Saison zum Klassenerhalt geführt hat. Nach dieser geglückten Mission kann sich Artes nun wieder ganz auf seine Aufgabe als Sportleiter konzentrieren.

