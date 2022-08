Bereit für das Spitzenspiel in Höchstädt

Fußball-Kreisklasse Nord II: Die punktgleichen Tabellenführer Höchstädt und Wertingen II setzten sich mit 3:1 durch – und treffen nun aufeinander. Unterthürheims erste Niederlage.

Wertingen II – SV Eggelstetten 3:1

Die zweite Fußballmannschaft des TSV ist weiter in der Erfolgsspur und siegt auch im fünften Spiel. Am Freitag kommt es nun zum Topspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II in Höchstädt. Bastian Völk eroberte den Ball, ging am Eggelstetter Keeper vorbei und schob zum 1:0 ein (8.). Spielertrainer Max Gallenmüller erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Eine flache Hereingabe von Tino Wagner lupfte er über den Keeper sehenswert hinweg. Nach einer Stunde erzielte Völk sein zweites Tor. Eggelstetten verkürzte auf 3:1, nachdem eine Freistoßhereingabe glücklich durchrutschte. Wertingen II ließ im restlichen Spielverlauf aber nichts mehr anbrennen. (THMI)

Oberndorf – Höchstädt 1:3

Zum Matchwinner avancierte SSV-Keeper Matthias Huber, als er beim Stand von 1:2 einen Strafstoß von VfB-Akteur Philipp Rippl parierte. Nach schwacher erster Hälfte nahm SSV-Coach Michael Mayerle erfolgreich Änderungen vor. Mittelstürmer Mark-André Wimmer traf per Kopf auf Flanke von Zecevic zum 0:1 (59.). Auf der Gegenseite war die SSV-Defensive nicht im Bilde und der eingewechselte Leonhard Printz glich aus (63.). In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse. SSV-Kapitän Sebastian Wanek und Son Tran Xuan bereiteten das 1:2 für Wimmer vor (87.). Im direkten Gegenzug gab es trotz eines VfB-Handspiels zum Entsetzen der Rothosen Strafstoß für Oberndorf, den Keeper Matthias Huber aber klasse parierte. Gegen aufgerückte Heimakteure spielten Tran Xuan und Wimmer mit dem letzten SSV-Angriff Thomas Junginger frei – Endstand 1:3. (JOEB)

Steinheim – Wortelstetten 1:3

Die Hausherren, welche unbedingt einen Dreier einfahren wollten, mussten mit ansehen, wie Werner Schmid in der 13. Minute das 0:1 erzielte und Tobias Fech auf 0:2 nachlegte (25.). Nach dem Wechsel war Steinheim bemüht und kam durch Benedikt Huber zum Anschlusstreffer (58.). In einer hektischen Partie mit zahlreichen Gelben Karten machte wiederum Fech mit dem 1:3 (87.) alles klar. (BEST)

FC Donauried – Schretzheim 1:2

Der BCS stand von Beginn an hinten gut und konterte immer wieder gefährlich. In der 26. Minute hielt Heimtorhüter Behrens einen Handelfmeter. Nach dem Wechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf, Coach Kehrle wechselte sich in der 72. Minute selbst ein und brachte den anstehenden Eckball perfekt auf Nico Hergöth, der zum 0:1 einköpfte. Wenige Minuten später erhöhte Stürmer Jonas Behringer auf Freistoß-Vorarbeit von Matthias Schmid. In der 83. Minute hielt BCS-Torwart Luca Aninger einen Foulelfmeter, doch wenig später traf der FCD zum Anschlusstreffer (Martin Draws). Mehr war aber nicht drin. (MÜDA)

Altisheim-L. – FC Pfaffenhofen-UZ 0:1

Alle drei Punkte sammelten die Gäste bei Tabellenschlusslicht Altisheim ein. Den Treffer des Tages bei den Zusamtalern lieferte in der 70. Minute Stefan Böck. (dirg)

Unterringingen – Ehingen 0:2

In einem von Beginn an ausgeglichenen Spiel zwischen Unterringingen und Ehingen-Ortlfingen erarbeiten sich die Hausherren durch offensives Pressing einige gute Chancen, die sie aber nicht in Tore umwandeln können. So kam es dann in der 11. Spielminute, wie es kommen muss und Aust vollendet einen Konter zum 0:1. Im weiteren Verlauf gab es auf beiden Seiten viele Chancen. Doch war es der Gästespielertrainer Armbrust, der nach einem Abwehrfehler der Heimelf das 0:2 erzielt. Zum Ende des Spiels wurde es hektischer, doch Ehingen-Ortlfingen schaffte es die letzten Minuten ohne Gegentreffer runterzuspielen. (SIMH)