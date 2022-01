Die Wertinger Trainer-Suche hat vorerst ein Ende

Plus Fußball: Sportleiter Roman Artes übernimmt die Bezirksliga-Mannschaft des TSV Wertingen als Chefcoach – bis zum Saisonende.

Nach einigen Wochen der Ungewissheit hat sich die offene Trainer-Frage beim Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen am Wochenende geklärt. Sportleiter Roman Artes übernimmt bis auf Weiteres das Amt des Anfang Dezember zurückgetretenen Christoph Kehrle, der inzwischen zum Kreisligisten BC Schretzheim gewechselt ist. Gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Andreas Kotter und dem Coach der zweiten Mannschaft, Fabian Knötzinger, leitete Artes am Sonntag das Auftakttraining zur Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde.