Fußball-Bezirksliga Nord

19:00 Uhr

Chancenplus, Toreminus beim TSV Wertingen

Plus Fußball: Der TSV Wertingen hat im Heimspiel gegen Affing ein besseres Ergebnis als die 1:2-Niederlage verdient.

Von Michael Thiel

Es hätte eine perfekte Woche für den TSV Wertingen werden können. Zuerst verkündeten die Zusamstädter Daniel Schneider als neuen Trainer für die nächste Saison (siehe eigener Bericht). Und am Sonntag sollte gegen Affing zum Start ins Frühjahr der Fußball-Bezirksliga ein Sieg her. Doch daraus wurde nichts – 1:2. Ein Erfolg lag dabei durchaus im Bereich des Möglichen, doch die vielen Wertinger Torchancen blieben ungenutzt. Affing war an diesem Tag effektiver.

