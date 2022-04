Für Wertingen gilt: Wenn nicht daheim, dann eben auswärts!

Fußball-Bezirksliga Nord: Für den TSV Wertingen ist das Derby in Meitingen auch eine Chance.

Der Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen steckt aktuell in einer Formkrise. Im Jahr 2022 sind die Zusamstädter noch punktlos, auch im dritten Versuch setzte es eine Niederlage (0:2 gegen den SV Wörnitstein-Berg). Dies war ihre dritte Heimniederlage in Folge, obwohl sie in der Vorbereitung auf das Frühjahr eigentlich noch recht gut ausgesehen hatten.

Harmlose Wertinger Offensive

Erschreckend harmlos ist derzeit die Wertinger Offensive, aber auch die Defensive sah nicht immer glücklich aus. Hinzu gesellen einige personelle Ausfälle und angeschlagene Spieler. Ausgerechnet jetzt, möchte man meinen, kommt es zum Derby beim Lokalrivalen TSV Meitingen. Diese Begegnung ist aber auch eine Gelegenheit für die Mannschaft von Trainer Roman Artes, aus dem Negativtrend herauszukommen.

„Wenn wir in Meitingen nur einen Punkt holen, dann würde es zwar vielleicht für die Tabelle nicht sonderlich viel bringen, aber es wäre unheimlich wichtig für den Kopf“, sagt Co-Spielertrainer Andreas Kotter zur aktuellen Situation seines Teams.

Auch die gastgebenden Lechtaler hängen in dieer Spielzeit ihren Erwartungen deutlich hinterher. Die hoch gehandelte Mannschaft mit vielen starken Einzelspielern spielt nicht um den Aufstieg mit, sondern blickt eher in der Rangliste nach hinten, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Im Gegensatz zum TSV Wertingen setzte der TSV Meitingen zuletzt allerdings ein Ausrufezeichen und ließ seine durchaus vorhandene individuelle Klasse aufblitzen. Gegen die Spitzenmannschaft vom TSV Aindling lieferte man eine starke Partie ab und spielte trotz Unterzahl in der Schlussphase 3:3.

Noch zehn Spiele für Wertingen

Eines ist auf jeden Fall klar: Für beide Teams ist dies eine äußerst brisante und wegweisende Partie, in der keiner als Verlierer vom Platz gehen möchte. Insgesamt zehn Spiele hat der TSV Wertingen in dieser Saison noch zu bestreiten, somit verbleibt noch genügend Zeit, um die nötigen Zähler für den Klassenerhalt einzufahren.

„Die direkten Duelle werden entscheidend sein“, sagte Andreas Kotter und spricht damit die Phase im Spielplan zwischen Mitte und Ende April an, wenn es in vier aufeinanderfolgenden Spielen für den TSV Wertingen gegen Ziemetshausen, Mertingen, Pöttmes und den SC Altenmünster geht. Foto: Karl Aumiller