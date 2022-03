Wertinger Coolness vor dem Tor ist gefragt

Fußball: Der TSV Wertingen glaubt auch im Heimspiel gegen Titelanwärter Aindling an seine Chance.

Der TSV Wertingen bekommt es in seinem zweiten Bezirksliga-Punktspiel des Jahres 2022 mit einem echten Topteam zu tun. Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Affing kommen nun die Fußballer des TSV Aindling auf dem Judenberg (Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr). Und die Gäste stellen sicherlich keine leichtere Aufgabe für die Zusamtaler dar.

Niederlage ärgert Wertingens "Co"

In der vergangenen Woche fehlte es den Wertingern vor allem an der Effizienz, um etwas Zählbares zu erreichen. „Die Niederlage war ärgerlich, da wir genug Chancen hatten. Uns hat einfach die Coolness gefehlt. Beide Gegentore waren vermeidbar“, sagt Wertingen Co-Spielertrainer Andreas Kotter. Da die Leistungen aber zuletzt gestimmt haben, geht Wertingen auch diese Heimaufgabe zuversichtlich an.

Aindling liegt gut im Aufstiegsrennen

Der Tabellenzweite aus Aindling liegt gut im Aufstiegsrennen und hat sich im Winter mit Niko Pitsias (Neuzugang aus Hollenbach) noch einmal verstärkt. Die Wertinger haben allerdings sehr wohl im Hinterkopf, dass sie seit ihrem Aufstieg noch keine Begegnung gegen Aindling verloren und jeweils gute Spiele zeigten. Dies bestätigt auch Kotter: „Aindling hat sehr viel individuelle Klasse und ist mit Sicherheit das stärkste Team der Liga. Dennoch haben wir uns gegen Topteams immer gut geschlagen.“

Am Sonntag soll erstmals wieder im Stadion gespielt werden, nachdem gegen Affing noch auf dem Kunstrasenplatz gekickt wurde. Hier der dort: Wertingen will den nächsten Favoriten ärgern.

Hinspiel: 1:1 in Aindling; Es fehlen: Weigl, McIntosh, Müller, Gerold, Schwarzfischer (alle verletzt)

