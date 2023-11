Bis Minute 86 war noch alles drin für Gundelfingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Die FCG-U23 kassiert dann zwei weitere Tore in Stätzling – 3:5.

„Am Ende belohnen wir uns leider nicht für unseren Auftritt“, haderte Gundelfingens U 23-Trainer Peter Stegner mit dem Abwehrverhalten seiner Fußballer kurz vor dem Ende der Auswärtspartie beim Bezirksliga-Zweiten FC Stätzling. Bis zur 83. Minuten stand es 3:3, ehe die Platzherren zwei Treffer zum 5:3-Heimsieg nachlegten.

Dabei erwischten die Gundelfinger einen Start nach Maß, bereits nach 50 Sekunden zappelte der Ball im Netz der Stätzlinger. Stürmer Johannes Hauf erlauerte eine Verlängerung von Paul Neubieser, ließ den gegnerischen Innenverteidiger per Heber aussteigen und nagelte den Ball unwiderstehlich zur 1:0-Führung ins kurze Eck. Jedoch währte die Freude über das Tor nicht lange, denn zwei Minuten später traf FCS-Stürmer Paul Iffarth, der bereits im Hinspiel doppelt einnetzte, auf Flanke von Tim Sautter zum 1:1-Ausgleich aus kurzer Entfernung gegen Gundelfingens Torhüter Florian Lindel.

Der FC Gundelfingen verteidigt couragiert

Danach verteidigten die Gärtnerstädter couragiert und setzten bei gelegentlichen Kontern immer wieder Nadelstiche. Paul Neubieser scheiterte nur knapp an Heimtorwart Fabian Rosner (21.). Auf der Gegenseite klärte die FCG-Defensive in höchster Not gegen Stätzlings Mittelfeld-Motor Mert Sert (30.). Zu langsam schalteten die Grün-Weißen dann in der 33. Minute nach einem abgefälschten Ball. Sert war gedankenschneller und legte im Strafraum zu Sturmpartner Iffarth ab, der aus acht Metern zur 2:1-Führung der Gastgeber traf.

Nach der Pause brachte Coach Stegner beim FCG seine Kicker Raphael Neher und Luca Nelkner ins Spiel – die Umstellungen sollten sich auch gleich bemerkbar machen, denn die Gundelfinger standen im Zentrum nun noch kompakter und hatten durch Ballgewinne schnelle Umschaltaktionen. In der 47. Minute eroberte Marius Brugger den Ball und leitete ihn auf Darius Leimer weiter, der sofort in die Tiefe spielte. Stätzlings herauseilender Keeper Rosner unterschätzte das aufspringenden Leder und so hatte Johannes Hauf keine Mühe mit seinem achten Saisontreffer – 2:2.

Gundelfingen hat "Blut geleckt"

Die Gundelfinger hatten nun Blut geleckt und attackierten die Hausherren in deren eigenem Spielfelddrittel. Hauf und Nelkner hatten Pech im Abschluss. Die Führung schnappte sich Stätzling kurze Zeit später wieder: Mert Sert war über die linke Gundelfinger Seite durchgebrochen und wurde von Verteidiger Moritz Werner regelwidrig im Strafraum gelegt. Den Strafstoß verwandelte Sert selbst zum 3:2 (63.). Der FC Gundelfingen ließ sich davon aber nicht unterbringen und drängte in der Folge auf den erneuten Ausgleich. Erneut Nelkner und Hauf ließen gute Abschlusschancen ungenutzt. Auf der gegenüberliegenden Seite klärte Lindel gegen Iffarth per Fuß.

Sechs Minuten vor dem Ende brachte der eingewechselte Raphael Schneider den Ball über die linke Seite vor das FCS-Gehäuse, der ebenfalls eingewechselte Nik Groepper stand parat und verwandelte im Nachschuss zum umjubelten 3:3-Ausgleichstreffer (84.). Ähnlich wie im ersten Durchgang gelang es den jungen Gärtnerstädtern aber wieder nicht, das Ergebnis über längere Zeit zu halten. Eine harmlos wirkende Flanke verwertete Stätzlings Blenk im Zentrum aus drei Metern per Kopf zur Führung, die der Favorit nicht mehr hergeben sollte (86.). Torhüter Florian Lindel und der kurz zuvor eingewechselte Nick Mayerföls wirkten in dieser Situation zu passiv. In der Nachspielzeit baute Sert den Stätzlinger Sieg auf 5:3 aus.

FC Gundelfingen U 23: Lindel; Urban, Brugger, Werner (78. R. Schneider), Eberle (83. Mayerföls), Leimer, Toth (46. Nelkner), Mantwied (46. Neher), Hauf, Neubieser (78. Groepper), Schön Tore: 0:1 Johannes Hauf (1.), 1:1 Paul Iffarth (3.), 2:1 Paul Iffarth (33.), 2:2 Johannes Hauf (47.), 3:2 Mert Sert (FE/63.), 3:3 Nik Groepper (84.), 4:3 Emanuel Blenk (86.), 5:3 Mert Sert (90.+1) Schiedsrichter: Sebastian Deak (TSV Rain) Zuschauer: 80