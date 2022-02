Bislang überwiegt beim TSV Wertingen das Positive

Fußball: Wertingens Fußballer testen am Sonntag gegen Thierhaupten. Und sehen noch Ansätze für Verbesserungen.

Als klarer Favorit geht der Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen am Sonntag (15 Uhr) in sein drittes Testspiel vor dem Start in die Frühjahrsrunde. Der SV Thierhaupten, Tabellenvorletzter der Kreisliga Ost, wird auf dem Wertinger Kunstrasenplatz zu Gast sein.

Der jüngste Wertinger Test gegen den TSV Zusmarshausen (Endstand 2:2) hatte aufgrund der verspielten 2:0-Führung einen kleinen Schönheitsfehler. „Das Spielsystem von Zusmarshausen hat uns etwas überrascht, aber wir haben uns schnell darauf eingestellt und hatten viele Ballgewinne. Leider waren wir beim letzten Pass dann aber oft noch zu ungenau“, analysiert Co-Spielertrainer Andreas Kotter: „Die beiden Gegentore waren ärgerlich, aber es ist auch normal, dass in der Vorbereitung und gerade beim Einsatz von über 20 Spielern noch nicht alles zu 100 Prozent passt und man an der Abstimmung arbeiten muss. Daher hatte für uns auch dieser Test mehr positive als negative Punkte.“

Binswangen ist der nächste Gegner

In den kommenden Testspielen gegen Thierhaupten und Binswangen gilt für die Wertinger Kicker vor allem, am Spiel mit dem Ball zu arbeiten. In jüngster Vergangenheit taten sich die Zusamtaler nämlich oft mit eigenem Ballbesitz schwer. „Wir arbeiten im Training intensiv daran und werden auch die Testspiele nutzen, um das zu verbessern“, sagt Kotter.

Bereits um 13 Uhr findet auf dem Judenberg das erste Testspiel der zweiten Wertinger Mannschaft statt. Ihr Gegner ist dann der TSV Rehling.

