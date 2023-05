Bissingen macht den nächsten großen Schritt

Fußball-A-Klasse West III: Der Titelgewinn wird für die Kesseltaler nach Sieg in Brachstadt immer realistischer.

Unterliezheim – Roggden 1:1

Einen glücklichen Punkt sicherte sich der SC Unterliezheim im Heimspiel der Fußball-AK West II gegen Schlusslicht SV Roggden. Die Gäste gingen in der 30. Minute durch Florian Stepan in Führung. In der zweiten Hälfte drängte die Heimelf auf den Ausgleich. Gleichzeitig tauchten die Gäste immer wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Das erlösende 1:1 erzielte Andreas Federle nach einer von SCU-Coach Andreas Hurler perfekt getretenen Flanke. In der Nachspielzeit hatte der SCU Glück, weil der Referee eine foulwürdige Szene im Strafraum nicht mit einem Elfmeter ahndete. (HP)

Mertingen II – Kicklingen-F. II 1:0

Nach einer ausgeglichenen Begegnung mit wenig Chancen behielt der FC die Punkte in Mertingen. Matchwinner war Oliver Boldi, der in der 74. Minute aus halblinker Position flach ins Eck zum Tor des Tages traf. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, doch Boldi vergab weitere Möglichkeiten. (sa)

Bäumenheim – Mödingen/Finningen 4:5

Die torreichste Partie dieses Spieltages endete mit einem knappen Auswärtserfolg der Gäste, die nach zwei schnellen Toren von Roman Aufheimer 2:0 führten. Mit Treffern kurz vor und nach der Pause glich Bäumenheim aus. Tim Löhnert und erneut Aufheimer stellten dann auf 2:4, ehe den Platzherren zum zweiten Mal der Ausgleich gelang. Das 4:4 in der dritten Minute der Nachspielzeit beantwortete Michael Richter mit dem Schlusspfiff: Die Kicker aus Mödingen-Bergheim und Finningen jubelten über sein Tor zum 5:4-Sieg. (dz)

Brachstadt-O. – Bissingen 1:2

Nach Toren von Sebastian Kommer (8.) und Daniel Braun (51.) sah Spitzenreiter Bissingen schon wie der sichere Sieger aus, ehe Manfred Käser für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte (65.). Es wurde nochmals spannend. In der Restzeit brachten die Kesseltaler den knappen Vorsprung aber über die Ziellinie. Der Titelgewinn samt Aufstieg wird mit fünf Punkten Vorsprung auf Villenbach – bei sogar einem ausgetragenen Spiel weniger – immer wahrscheinlicher. (doze)

Villenbach – Zusamaltheim 2:0

170 Zuschauer säumten den Platz in Villenbach beim Lokalschlager und warteten im ersten Abschnitt vergebens auf Tore. Danach drückten die Hausherren als Favorit der Partie ihren Stempel auf. Lukas Filbrich brachte seine Farben in Führung (53.), und schon elf Zeigerumdrehungen später folgte Tor Nummer zwei für die Blau-Weißen. Auf Vorlage von Benedikt Lutz markierte Philip Baumann das 2:0 und sicherte den Dreier für den Tabellenzweiten. (doze)

Genderkingen – Mörslingen 2:2

Beim brisanten Kellerduell warteten die Gäste gleich mit einem Blitzstart und zwei Toren auf. Torsten Kitzinger und Raphael Konle trafen zum 2:0-Vorsprung. Schlecht für die Mörslinger war dann allerdings, dass Genderkingen noch vor der Pause durch Bastian Griechbaum verkürzen konnte. Und nach einem weiteren Gegentreffer durch Fortunate Kugonza stand es am Ende gar 2:2. Immerhin: Der SCM bleibt einen Punkt vor den Gastgebern, die den Relegationsrang belegen. (doze)

Tapfheim – Lutzingen 2:4

Zweimal mussten die Lutzinger beim Favoriten einem Rückstand hinterherlaufen, ehe sie den Spieß umdrehten. Beim Sieger waren Julian Steinle (2), Michael Beer und Dennis Mantai erfolgreich. Die beiden Tapfheimer Torschützen waren Stefan Kovacs und Raphael Schuster. (doze)