Braun macht Bissingen glücklich

Fußball-Kreisklassen: Der TSV gewinnt das Kesseltal-Derby in Unterringingen. SpVgg Bachtal verliert das Topspiel der KK-West 2, während vier Treffer von Manuel Fischer Weisingen im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpfen lassen. Oberschmid-Hattrick für Binswangen.

Der TSV Bissingen verschaffte sich dem 1:0-Erfolg im Kesseltal-Derby bei Schlusslicht Unterringingen Luft im Abstiegskampf der Fußball-Kreisklasse Nord 1, der FC Weisingen schöpfte mit seinem 5:2-Sieg bei der SG Röfingen neue Hoffnung auf den Erhalt der KK West 2. Das Topspiel dieser Gruppe verlor die SpVgg Bachtal gegen Spitzenreiter TSV Burgau 1:2 und hat nun schon sechs Punkte Rückstand. In der Nord-2 büßte Kicklingen mit dem 1:1 gegen den FC Donauried zwei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen ein. Nach erneuten Niederlagen zieren Donaualtheim und der SV Wortelstetten weiterhin das Tabellenende.

Kreisklasse Nord 1

Unterringingen – Bissingen 0:1

Es entwickelte sich zunächst ein typisches kampfbetontes Derby mit wenig spielerischen Höhepunkten. Beide Teams tauchten in der ersten Hälfte jeweils zwei Mal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Daniel Braun (8./38.) scheiterte für die Gäste, Frank Bytyqi (35.) und Jan Berchtenbreiter (44.) für die Heimelf. Bissingen kam mit mehr Elan aus der Kabine und machte verdient das 0:1, als Daniel Braun aus 17 Metern flach abzog (61.). Unterringingens Keeper Timo Leberle hielt die weiterhin zerfahrene Partie mit starken Paraden spannend. Josef Ebermayer (80.) und Tobias Linder (84.) fanden in ihm ihren Meister. Auf der Gegenseite sorgte Philipp Weng mit einem Schuss aus kurzer Distanz für Gefahr, doch Hubert Bschorer klärte (82.). (WM)

Kreisklasse Nord 2

Binswangen – Wertingen II 3:1

Kevin Oberschmid war mit seinem Hattrick (4./14./34.) zur Binswanger 3:0-Pausenführung der „Mann des Derbys“ gegen Wertingens Bezirksliga-Reserve. Die Gäste kamen nur noch zu einem Strafstoß-Treffer durch Lukas Gutekunst (75.). (dz)

Zum Abheben: Binswangens Kevin Oberschmid hat mit dem 3:0-Treffer seinen Hattrick im Lokalduell gegen Wertingen II komplettiert. Foto: Karl Aumiller

Kicklingen-F. – FC Donauried 1:1

Nach vier Minuten wurde Jonas Manier im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Mario Meier zur Heimführung. Danach verflachte die Partie etwas und das Geschehen spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Kurz nach Wiederanpfiff hatte Jonas Manier das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Gästekeeper Schmidt. Fünf Minuten später behielt Schmidt erneut die Überhand gegen den alleine vor ihm auftauchenden Manier. Nun kamen die Gäste immer besser ins Spiel und in der 85. Minute zum Ausgleich, als Matthias Draws das Leder im langen Eck versenkte. In der Nachspielzeit hatte Donauried sogar die Führung auf dem Fuß. Einen Behrens-Freistoß fischte Heimzerberus Stefan Besel aber aus dem Winkel. (TIRE)

Donaualtheim – Eggelstetten 0:5

Keinen guten Tag erwischten die Gastgeber gegen den Tabellenelften aus Eggelstetten. Zwar konnte in den Anfangsminuten noch einigermaßen mitgehalten werden, jedoch fand der SVD kein Mittel gegen das Anlaufen der Gäste. Mit einem 0:2 ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff machte Eggelstetten mit drei schnellen Treffern den Deckel drauf. (YGAL)

Schretzheim – Unterthürheim 2:1

In der 36. Minute setzte sich Martin Schromm im Zweikampf durch und schob den Ball am Torwart vorbei – 1:0. Diese Führung hielt nicht lange, Christoph Wirth glich drei Minuten später nach einer Ecke per Kopfball aus. Das Remis nach ausgeglichener erst Hälfte ging in Ordnung. In der 60. Minute sah Abwehrchef Jakob Feistle nach einem Foul „Gelb-Rot“, doch Schretzheim spielte danach in Unterzahl deutlich besser. Nur zwei Minuten später traf Stürmer Jonas Behringer auf Vorarbeit von Florian Büttner zur erneuten Führung. Auch danach hatte der BCS mehr von der Partie. In der Nachspielzeit hielt TSV-Schlussmann Enzler noch einen Foulelfmeter. (MÜDA)

Kreisklasse West 2

Bachtal – Burgau 1:2

Im Spitzenspiel musste sich die SpVgg Bachtal unglücklich Tabellenführer Burgau. Die zahlreichen Zuschauer bekamen ein spannendes und intensives Spiel geboten. Die SpVgg drückte auf eine frühe Führung. Allerdings musste Spielertrainer Mair bereits im ersten Durchgang dreimal verletzungsbedingt wechseln, wodurch die Gäste mehr Kontrolle erlangten. Nach dem Wechsel nahm die SpVgg das Heft wieder in die Hand und durch Martin Lukschnat zu einer guten Chance. Wenig später wurde Tim Liebert nach einem schönen Angriff im Strafraum gelegt, den Foulelfmeter verwandelte er selbst zum 1:0 (60.). Auf der Gegenseite klatschte Bachtals Zerberus Ackermann einen Ball nach vorne ab und Burgaus Torjäger Merkle staubte zum Ausgleich ab (64.). In der Schlussphase spielten beide Teams voll auf Sieg. Ackermann wusste sich gegen Merkle nur mit einem Foul zu helfen, Spielertrainer Nolde traf in der 86. Minute vom Punkt zum 1:2. Alle Bachtaler Mühen in der langen Nachspielzeit blieben unbelohnt. (CHRIS)

Bächingen/FCM – Reisensburg 3:3

In einer umkämpften Partie trennten sich die Tabellennachbarn mit einem gerechten Remis. Die deutlich verbessert auftretende SGBM hatte die erste Großchance durch Marcus Mattick. Auf der Gegenseite nutzte die Gäste ihren ersten gefährlichen Angriff durch Jonas Wagner zum 0:1 (16.). Quasi im Gegenzug glich Marcus Mattick aus (16.). Bis zur Pause hatte der Gastgeber noch eine Großchance durch Maximilian Mayr. Besser machten es Reisensburg in Person von Mustafa Afa (45.) mit dem 1:2-Halbzeitstand. Nach dem Wechsel tauchten Reisensburger dreimal allein vor dem Heimtor auf. Aber entweder scheiterten sie am guten Keeper Sven Urbisch oder verzogen den Ball deutlich. In der Folge kam die SGBM wieder besser ins Spiel. In der 63. Minute gab es Elfmeter für den Gastgeber nach Foul an Mattick. Ahmad Kaedi scheiterte am Torwart. Wenig später ließ er sich dann nach schöner Flanke von Jamain Cermak doch feiern – 2:2 per Volley (66.). In der 84. war erneut Marcus Mattick zur Stelle und drückte den Ball per Kopf über die Linie. Die SGBM hofft auf den Sieg, doch nach einer strittigen Ecke stellten die Gäste mit der letzten Aktion durch Daniel Bolcek den 3:3-Endstand her. (UEB)

Ziertheim-D. – Villenbach 0:1

Nach der herben Niederlage am vergangenen Wochenende zeigte Ziertheim gegen den SV Villenbach eine gute und kämpferische Leistung. Bis zur 90. Minute hielten die Gastgeber dagegen und ließen nur wenige Chancen der Gäste zu. Mit dem Schlusspfiff traf dann aber doch noch Marcus Illmer zum 0:1-Siegtreffer. (jugo)

Röfingen – Weisingen 2:5

Durch diesen überzeugenden Auswärtssieg schöpft Weisingen neue Hoffnung im Abstiegskampf. Auf dem bestens bespielbaren Platz in Mönstetten war Manuel Fischer mit vier Treffern Mann der Stunde. Bei seinen ersten beiden Toren profitierte er von exakten Zuspielen durch Diego Seiler Hermida und Christopf Lindner. Den dritten Treffer erarbeitete Fischer selbst und verwandelte den Foulelfmeter. Nach dem Wechsel war die Messe binnen acht Minuten gelesen: Lindner erhöhte auf 1:4 und Fischer legte mit seinem zweiten Elfer das 1:5 nach. Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich und der finale 2:5-Treffer – beide durch Andreas Herrmann – brachten Weisingen diesmal nicht aus der Ruhe. Am Freitag (18.15 Uhr) tritt der FCW in Wittislingen zum Sechs-Punkte-Nachholspiel an. (DUD)

Wasserburg – Aislingen 0:5

Bereits zum Wechsel führte Aislingen mit drei Toren und brachten die drei Punkte letztlich sicher nach Hause: Dem 0:1-Kopfball Stephan Siegners nach Ecke von Johannes Böck (16) folgten zwei SVA-Pfostentreffer, ehe Florian Uhl per Strafstoß auf 0:2 erhöhte (32.). Nur fünf Minuten später setzte sich André Lößner auf der rechten Seite zum 0:3 durch. Noch vor der Pause hätten Fabian Müller und Niklas Hahn die Führung ausbauen können. Wiederum ein Elfmeter sorgte schließlich für das 0:4: Florian Uhl verwandelte erneut souverän (58.). Das letzte Tor fiel in der 73. Minute: Johannes Böcks Eckball erreichte Niklas Hahn, der das Leder per Kopf in die Maschen drückte. Bei den seltenen Heimchancen war die Aislinger Abwehr zur Stelle. (EST)