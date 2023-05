Bujas Knieverletzung trübt die Meitinger Freude

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Derby-3:0 gegen Wertingen verletzt sich der Matchwinner.

Das Altlandkreis-Derby „um die Ehre“ in der Fußball-Bezirksliga Nord hat der TSV Meitingen mit 3:0 für sich entschieden. Lange Zeit führten die Gastgeber nur mit einem Treffer. Dann wechselte sich Spielertrainer Denis Buja ein und schoss innerhalb weniger Sekunden zwei Tore. Am Ende wurde es tragisch: Buja verletzte sich ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie. Über ein Karriereende des 36-jährigen war aufgrund eines Knorpelschadens bereits im Vorfeld der Partie gemutmaßt worden.

Wiedemann verpasst Wertinger Ausgleich

Nach 15 Minuten gingen die Lechtaler in Führung. Einen Schuss von Alexander Heider konnte Wertingens Torwart Sandro Scherl noch abwehren, beim Nachschuss von Lukas Erhard war er aber machtlos. Es entwickelte sich im ersten Durchgang eine ansehnliche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Wertingens Ausgleich vergab Alexander Wiedemann: Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite durch Christoph Müller kam er relativ frei zum Abschluss, scheiterte aber an Meitingens Schlussmann (30.).

In Hälfte zwei erspielte sich Meitingen mehr Spielanteile, während die Gäste die letzte Konsequenz im vorderen Drittel vermissen ließen. In der 84. Minute entschied Denis Buja das Spiel bereits vorzeitig, als er frei vor Scherl den Ball ins Tor hob. Wenige Sekunden später drückte Meitingens Sturmlegende den Ball aus kürzester Distanz zum 3:0-Endstand ein. Dann sahen 235 Zuschauer, wie Buja verletzt vom Platz geführt wurde.

TSV Meitingen: Schmitt; Mahler, Fichtner, Heider, Duvnajak, Winkler, Erhard (72. Falch), Zach, Meir (57. Buja/90. Fritsch)), Kewitz (57. Chouiloulidis), Peuser (80. Riemensperger); TSV Wertingen: Scherl; Beham, Müller, Eising (76. Gutekunst), Wiedemann, Fischer (68. Rasic), Schiermoch, Riesinger (46. Gerold), Mayr, Hein (83. Langenmair), Knöpfle; Schiedsrichter: Manfred Keil (SV Achsheim) Tore: 1:0 Lukas Erhard (17.), 2:0 Denis Buja (85.), 3:0 Denis Buja (86.) Zuschauer: 235