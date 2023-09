Burgau löst die SpVgg Bachtal ab

Fußball-Kreisklasse West II: Die Gastgeber dominieren das Topspiel mit 4:1-Toren. Weisingens Warten auf den ersten Saisonsieg dauert weiter an.

Burgau – Bachtal 4:1

Das war eine klare Ansage Burgaus im Topspiel der Fußball-Kreisklasse West II gegen die bislang führende SpVgg Bachtal , die erstmals in dieser Saison verlor. Die TVler legten fulminant los: Gäste-Schlussmann Markus Reichhart war machtlos, als Luca Rogg einen Querpass einschob (9.). Wenig später markierte Samuel Cilek aus abseitsverdächtiger Position das 2:0. In der 32. Minute konnte der Heimkeeper einen Schuss von Simon Hummel nicht festhalten und Achim Heck staubte zum Anschluss ab. Fünf Minuten später stellte erneut Cilek mit einem Schlenzer ins lange Eck den alten Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie. Den Endstand erzielte Rogg aus 18 Metern (69.). (CHRIS)

Reisensburg – Bächingen/FCM 1:2

Mit dem Auswärtserfolg beim Kreisliga-Absteiger heftet sich Bächingen an der Spitzengruppe fest. Nach dem 1:0 durch Gästekicker Thomas Bilz fiel postwendend der Ausgleich durch Patrick Hartmann . Den Gäste-Siegtreffer in der 59. Minute setzte Spielertrainer Alexander Nusser . (doze)

Aislingen – Wasserburg 1:3

Erneut ließen die Aislinger unnötig die Punkte liegen. Die erste Halbzeit war mehr oder minder langweilig. Aislingen konnte gar keine Chance verzeichnen. In der 25. Minute gelang den Gästen durch Daniel Obermann ein Glückstreffer. Erst in der 70. Minute glichen die Gastgeber aus: Niklas Hahn bediente Stefan Stark , der das Leder einnetzte. Im Gegenzug verhinderte der Aislinger Torpfosten den zeitnahen erneuten Rückstand. Jetzt war die heimische Elf am Drücker. Vorne nutzten Johannes Böck , Niklas Hahn und Niklas Emminger ihre Möglichkeiten nicht. Mit zwei Treffern in der 85. ( Marcus Buhl ) und 90. Minute ( Jacob Deininger ) siegte dann Wasserburg. (EST)

Weisingen – Röfingen/K. 1:1

Der FCW wollte endlich den ersten Heim-Dreier eintüten, aber ein unglückliches Eigentor elf Minuten vor Spielende führte dazu, das die Aschbergler immer noch ohne Sieg dastehen. Eine sehenswerte Kombination führte nach 19 Minuten zum 1:0 durch Manuel Fischer . Danach war Gästekeeper Sebastian Pröbstle aber nicht mehr zu überwinden. Er vereitelte mehrere klare Torchancen. Der eingewechselte Maximilian Knötzinger hatte im zweiten Durchgang die Entscheidung auf dem Fuß, verzog jedoch. Als Weisingen in der Schlussphase der Partie nicht mehr zulegen konnte und Röfingen die Heimelf zu Fehlern zwang, fiel das besagte Eigentor. (DUT)

Wittislingen – Baiershofen 0:1

In einer temporeichen Begegnung behielten die Gäste knapp mit 1:0 die Oberhand. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 34. Minute: Merk passt zu Peter Wiedemann , der nicht zögert und ins rechte untere Eck einnetzt. (doze)

Villenbach – Ziertheim-D. 6:1

Bereits am Donnerstagabend setzten sich die Villenbacher deutlich gegen den Gast durch. Christoph Thoma , Benedikt Lutz und Marcus Illmer sorgten nach einer halben Stunde schon für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause verkürzte Julian Golda für Ziertheim auf 1:3, doch davon ließen sich die Einheimischen wenig beeindrucken. Alexander Berchtenbreiter , Markus Kugelmann und Marcus Illmer krönten mit ihren Treffern den Heimerfolg beim Dritten. (doze)

Neumünster-U. – TGB Günzburg 2:2