Christoph Kehrle ist neuer Cheftrainer beim BC Schretzheim

Plus Der Ex-Coach des TSV Wertingen gibt ab sofort die Kommandos beim Tabellensechsten der Kreisliga Nord.

Anfang Dezember legte Christoph Kehrle beim Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen sein Amt als Trainer nieder, nun hat er einen neuen Verein. Der 36-Jährige übernimmt ab sofort das Traineramt der ersten Mannschaft beim Kreisligisten BC Schretzheim.