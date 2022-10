Das 2:2 kostet den FC Lauingen Platz eins

Im ersten Durchgang des Stadtderbys in der Fußball-Kreisliga West sahen die Zuschauer zwar eine ausgeglichene Partie zwischen den Strafräumen, die klareren Möglichkeiten hatte aber Türk Gücü. In Führung ging jedoch der FC Lauingen, als Elias Griener einen Pass von Janik Schreitmüler in die Naht der Viererkette gekonnt verarbeitete. In der 24. und 26. Spielminute konnte FCL-Keeper Arbnor Nimanaj gemeinsam mit seiner Hintermannschaft den Ausgleich gegen Sinan Kaya bzw. Furkan Akaydin verhindern. In der 32. Minute allerdings verwertete Yigitan Yüce eine Hereingabe von Hakan Kaya am langen Pfosten zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Das 1:2 verpasste Christoph Marek nach Vorarbeit von Stefan Pertler. TG-Zerberus Manuel Breskott reagierte hier prächtig (67.). In der 80. Minute wurde Pertler regelwidrig im TGL-Strafraum gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Schaaf – 1:2. In der Nachspielzeit entschied der Unparteiische auf Strafstoß für TG Lauingen, den Hakan Kaya zum 2:2-Endstand verwandelte. Damit muss der FCL die Tabellenführung an Thannhausen abgeben. (JOH)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arlan (75. Askar), E. Öz (60. Tasdelen), Eren Arslan (60. Ece), Baki (88. Kaya), T. Öz, S. Kaya, H. Kaya, Akaydin, Cukur, Yüce (60. Safak) FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Goldau (46. Pertler), E. Griener (89. Hoti), Nuraj (46. Marek), Zengerle, Gentner, Schreitmüller (86. Gehring), Przyklenk, Völker (85. Jabbie), Hoti (69. Schaaf) Tore: 0:1 Elias Griener (22.), 1:1 Yigitcan Yüce (31.), 1:2 Daniel Schaaf (82./FE), 2:2 Hakan Kaya (90./FE) SR: Veit Sieber Zuschauer: 300

Bachtal – Thannhausen 0:6

Die Gäste ließen keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und machten die Tore gegen das Schlusslicht zum günstigsten Zeitpunkt: Kurz nach Anpfiff, kurz vor und nach der Pause. Trotz einer ordentlichen ersten halben Stunde setzte es für die SpVgg Bachtal gegen das Spitzenteam aus Thannhausen eine deutliche 0:6-Heimschlappe. Mit dem ersten Torschuss brachte Arlind Berisha die Gäste in Führung. Im Anschluss stand die SpVgg sicher, spielte konzentriert und konnte die Gästedefensive sogar einige Male in Verlegenheit bringen. So hätte Simon Hummel in der 25. Minute fast ausgeglichen, aber ein Verteidiger klärte auf der Linie. Auf der Gegenseite blieb Thannhausen effektiv und Toptorjäger Ibrahim Capar erhöhte per Handelfmeter auf 0:2 (38.). Nur zwei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag, als Berisha freistehend von der Strafraumkante auf 0:3 erhöhte. Gleich nach dem Wechsel legten Capar (48.) und Bobitiu (51.) noch nach. Mit einem sehenswerten Treffer unter die Latte setzte Arlind Berisha den Schlusspunkt zum 0:6. Nächsten Sonntag empfängt die SpVgg Bachtal den FC Weisingen zum Kellerduell. (CHB)

SpVgg Bachtal: Ackermann; Lotterer (60. J. Keller), Rettenberger, Chr. Keller, Mair, Schießle (49. Leder), Heck (73. Lanzinger), Schirrotzki (55. Ebel), Weinelt, Hummel (46. Luckschnat) Gräßle Tore: 0:1 Arlind Berisha (9.), 0:2 Ibrahim Capar (38./HE), 0:3 Arlind Berisha (40.), 0:4 Ibrahim Capar (48.), 0:5 Daniel Bobitiu (51.), 0:6 Arlind Berisha (75.) SR: Philipp Ettenreich (VfL Zusamaltheim) Zuschauer: 100

Jettingen II – Weisingen 2:1

Der Gast verpasste es mit dieser vermeidbaren Niederlage, in der Tabelle einen wichtigen Schritt nach vorne zu machen. Weisingens Anton Kleber war der Protagonist der ersten Halbzeit. Zunächst unterlief ihm ein Eigentor, dann wurde ihm ein Tor aberkannt, ehe er mit dem Pausenpfiff den 1:1-Zwischenstand erzielte. Kurz nach dem Wechsel erzielte Bernd Kölzer den Jettinger 2:1-Siegtreffer im Duell der Aufsteiger. Die Gäste hatten das Spiel über gut 80 Minuten im Griff, agierten aber vor allem in der zweiten Hälfte in Überzahl („Rot“ für den Heimkeeper kurz vor dem Wechsel) oft kopf- und ideenlos. Manuel Kleber traf schließlich nur den Außenpfosten. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Tesar, Hering, Knötzinger, Spring, Hahn, Fischer, Seiler Hermida, A. Kleber (82. J. Kleber), Junghanns (75. Hartmann) Tore: 1:0 Anton Kleber Eigentor (11.), 1:1 Anton Kleber (45.), 2:1 Bernd Kölzer (50.) Zusch.: 120

Mindelzell – Glött 0:4

Die Partie war eine klare Angelegenheit für die Lilien. Schon zur Halbzeit stand es 0:3. Beide Gegner traten mit Rumpfteams an. In der Anfangsphase gestaltete der Gastgeber das Geschehen offen und hatte durch Michael Oberhoffner sogar die große Möglichkeit zur Führung. Im Gegenzug profitierte die Rickauer-Elf von einem groben SVM-Patzer und Felix Kastner hatte vor dem leeren Gehäuse leichtes Spiel – 0:1 (21.). Mindelzell war nun sichtlich verunsichert. Nur sechs Minuten nach der Führung schlug die Kugel zum 0:2 ein: Auf der Außenbahn von Pius Galgenmüller vorbereitet, schloss Philipp Strehle die Hereingabe sicher ab. Mit einem Freistoß gelang Mehmet Taner noch vor dem Wechsel die 0:3-Vorentscheidung (34.). Nach der Pause ließen es die Glötter deutlich ruhiger angehen. Defensiv sollte die Null stehen. Maximilian Konle stellte nach Vorarbeit von Dominik Wohnlich den Endstand her (63.). In der Schlussphase verpasste die SSV ein noch deutlicheres Ergebnis. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Martin, M. Krist, F. Bacherle, Taner, Kopp, Daferner, Galgenmüller (58. M. Konle), Stutzmüller (62. Wohnlich), Kastner (80. Galgenmüller), Strehle (80. Stutzmüller) Tore: 0:1 Felix Kastner (21.), 0:2 Philipp Strehle (27.), 0:3 Mehmet Taner (34.), 0:4 Maximilian Konle (63.) SR: Kevin Mitchell (FC Rettenberg) Zuschauer: 70