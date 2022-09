Das Baiershofen-Trauma überwunden

Fußball-KreisklasseWest II: Bächingen/Medlingen hält dank des 3:1 den Kontakt zur Spitze.

TSV Wittislingen – Ziertheim-D. 1:3

Durch diesen Auswärtserfolg im Derby hält Ziertheim-Dattenhausen den Kontakt zum Spitzenfeld der Fußball-Kreisklasse West II, während Aufsteiger Wittislingen weiter im Tabellenkeller unterwegs ist. Goalgetter Dominik Jankowetz sorgte für eine schnelle Gästeführung (6.). In Hälfte zwei legten René Bernhard (68.) und Daniel Wünsch (80.) zum 0:3 nach, ehe Basilio Selis (84.) noch Ergebniskosmetik betrieb. (doze)

Bächingen/FCM – Baiershofen 3:0

Nach mehrjähriger Anlaufzeit konnten die Gastgeber endlich ihr „Baiershofen-Trauma“ überwinden und gegen die Grün-Weißen einen Sieg einfahren. „Dosenöffner“ für den Tabellendritten war der von Marcus Mattick souverän verwandelte Foulelfmeter (33.), nachdem Yannik Nusser zu Fall gebracht worden war. Trotz klarer Überlegenheit gegen offensiv harmlose Gäste wollte zunächst kein weiterer Treffer gelingen. In der 68. Minute war es aber doch so weit: Torjäger Alexander Nusser verlängerte eine Kaedi-Ecke zum 2:0. Als Youngster Yannik Nusser mit einem schönen Schuss zum 3:0 traf, war die Messe gelesen und die Mannschaft von Gerry Hippele spielte einen hochverdienten Sieg souverän nach Hause. (CST)

Großkötz – Haunsheim 5:1

Lange Zeit war Haunsheim gut im Spiel und glich die Führung der Platzherren (Fabian Züringer) durch Dennis Pietsch aus. Ein Gäste-Eigentor kurz vor der Halbzeitpause leitete die Niederlage ein. Es folgten weitere Treffer der Großkötzer durch Samuel Dexle, Fabian Züringer und Daniel Uhl. (doze)

SSV Dillingen – Neumünster-U. 1:5

Schon zur Pause führten die Gäste durch Treffer von Fabian Schrodi (2) und Pascal Schrodi im Topspiel 3:0. Adonis Isufi weckte mit dem Anschlusstreffer kurz Hoffnung bei der zweitplatzierten SSV, doch Tabellenführer Neumünster legte durch Baran Celep und Manuel Fendt zum 1:5 nach. (doze)

Aislingen – Wasserburg 6:0

Mit einem halben Dutzend Toren schossen sich die hoch motivierten Aislinger aus ihrem Tief. In der 18. Minute spitzelte Florian Uhl das Leder gekonnt ins lange Eck, 120 Sekunden später erhöhte er per Foulelfmeter auf 2:0. Kurz vor der Pause war Niklas Hahn erfolgreich. Zurück aus der Kabine dauerte es nur 13 Minuten, ehe die Gastgeber wieder jubeln durften. Auf Vorarbeit von David Tausend vollstreckte Niklas Hahn zum 4:0. Nach einem Eckball von Johannes Böck stand Tobias Brenner goldrichtig und netzte ein (79.). Quasi mit dem Schlusspfiff setzte David Tausend dem Spiel mit dem sechsten SVA-Treffer die Krone auf. Mehmet Bademli und Daniel Klement waren seine „Vorarbeiter“. (EST)

Burgau – Haunsheim 5:4

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten die beide Teams im Freitagabend-Nachholspiel. Salioz Sylla eröffnete den Torreigen per Kopf zum 1:0 (20.). Nach der Pause drehten die Gäste die Partie binnen fünf Minuten durch Tore von Abwehrchef Mavin Nieke und Dennis Pietsch. Doch die Freude hielt nicht lang: 2:2 durch Luca Rogg. Kurz darauf gelang Florian Petzl mit einem satten Schuss sein erstes Tor für Haunsheim – 2:3. Burgaus Druck nahm nun immer mehr zu, Enes Bastan und Daniel Nolde machten das 3:3 und 4:3. Viele individuelle Fehler kosteten Haunsheim, das sich in Sachen Kampfgeist nichts vorzuwerfen hatte, letztlich den Erfolg. Gästespieler Rene Jeratsch sah in der Nachspielzeit nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte, beide Gegner trafen zudem noch je einmal (Luca Rogg/Andreas Funk). (KRY)