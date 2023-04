Das erwartet spannende Derby am Aschberg

Fußball-Kreisliga

Spitzenreiter

Glött

FC Weisingen

Philipp Strehle

Bezirksliga

Spannend war das Aschberg-Derby derWest – auch wenn es nach einer guten Viertelstunde nicht danach aussah. Da führte2:0 und schien einen sicheren Erfolg beim abstiegsbedrohtenanzusteuern. Doch nach dem 2:2-Ausgleich erlebten die 230 Zuschauer bis in die Endphase eine offene Partie, ehemit seinem zweiten Tor an diesem Tag den 13. Sieg in Folge für die Lilien eintütete. Vier Spieltage vor Saisonende steuern sie damit weiter auf Kurs. (dz)

FCW: M. Kaltenstadler; Hahn, T. Kaltenstadler, Klauser, M. Kleber (64. Hering/80. A. Kleber), Wiener, Knötzinger, P. Spring, M. Spring, Seiler Hermida, Tesar (77. Hämmerle) SSV Glött: Trenker; Bacherle, Eggle (32. Martin), Oberfrank, Schrettle, Galgenmüller (66. B. Waidele), Kastner, Keil, Ostertag (77. Matkey), Stutzmüller, Strehle Tore: 0:1 Pius Galgenmüller (5.), 0:2 Philipp Stehle (16.), 1:2 Philipp Klauser (34./HE), 2:2 Timo Kaltenstadler (52.), 2:3 Philipp Strehle (80.) SR: Richard Wildgruber (Oggenhausen) Zuschauer: 230

TG Lauingen – Balzhausen 3:1

Durch diesen Sieg hat Türk Gücü nun neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Gast Danny Obeser erzielte die ersten beiden Treffer: das 0:1 sowie den Ausgleich per Eigentor. Nach dem Wechsel und kurz vor Ende sicherten Yigitcan Yüce und Hakan Kaya Lauingen den Dreier. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Eren Arslan, E. Öz, Bisgin, Enes Arslan, Baki, Ellici, Askar, Yüce, Tasdelen; Kaya, N. Arslan, Öztürk, Bal, Subasi Tore: 0:1 Danny Obeser (20.), 1:1 Danny Obeser (36./ET), 2:1 Yigitcan Yüce (48.), 3:1 Hakan Kaya (81.) SR: Ralf Sedlatschek Zuschauer: 70

Bachtal – Reisensburg 2:1

Ihren dritten Dreier in Folge landete die SpVgg vor rund 100 Zuschauern in Staufen und zog am Tabellenende mit Weisingen gleich (beide 15 Punkte). Spielertrainer Patrick Mair zielte nach einer Schießle-Ecke knapp vorbei (5.). In der 18. Minute wurde der pfeilschnelle Achim Heck kurz vor der Strafraumgrenze regelwidrig gestoppt – und Patrick Mair zirkelte den Ball unhaltbar zur 1:0-Führung in die Maschen. Zweimal wurden dann die Gäste gefährlich: Eren Tek schlenzte zunächst einen Ball am langen Eck vorbei und traf kurz vor der Pause mit einem Freistoß nur die Latte. Gleich nach dem Wechsel prüfte erneut Mair mit einem Fernschuss Schlussmann Tausch. Dessen Gegenüber Ackermann kam bei einem langen Ball etwas zu spät und erwischte Reisensburgs Fink. Den fälligen Strafstoß verwandelte Andreas Abele zum Ausgleich (52.). Doch die Hausherren zeigten sich davon nicht geschockt: In der 61. Minute setzte Patrick Mair mit einem Steckpass Achim Heck glänzend in Szene – 2:1. Während Reisensburg keine Akzente mehr setzen konnte, hatten Valentin Schäffler und Mair weitere SpVgg-Chancen. (CHRIS)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Rettenberger, Ebel, Schäffler, Mair, Weinelt, Schießle (89. Kirchner), Heck (72. Ruf), Liebert (48. Lukschnat), Hummel, Keller (56. Schirrotzki) Tore: 1:0 Patrick Mair (18.), 1:1 Andreas Abele (52./FE), 2:1 Achim Heck (61.) SR: Stefan Asam (Herbertshofen) Zuschauer: 100 in Staufen